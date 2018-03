Nowa, minimalistyczna obudowa od Corsair – Carbide 275R

Corsair, wiodący producent najwyższej klasy podzespołów i sprzętu komputerowego, zaprezentował nowy model obudowy komputerowej – Carbide 275R. Kolejny produkt z serii Carbide łączy w sobie minimalistyczny i subtelny wygląd oraz oferuje wysoką jakość materiałów w przystępnej cenie. 275R dostępna jest w dwóch wersjach do wyboru – z panelem bocznym stworzonym ze szkła hartowanego lub z akrylu. W obu przypadkach, użytkownicy mogą wybrać pomiędzy czarnym lub białym kolorem obudowy.

Wnętrze 275R oferuje najnowsze rozwiązania konstruktorskie, w tym pionowy uchwyt na karty graficzne oraz zintegrowany system oświetlenia. Premierowy Carbide stworzony został z myślą o użytkownikach, którzy chcą zamontować w swojej nowej platformie chłodzenie wodne. Na jego fanów czeka panel przedni, w którym można umieścić AiO o długości do 360mm lub dach obudowy, na którym można zamontować maksymalnie 240-milimetrowe chłodzenie wodne.

Osoby, które chcą chłodzić swoje podzespoły powietrzem znajdą w zestawie dwa wentylatory SP120 zamontowane na tylnej oraz w przedniej części obudowy. Łącznie można zainstalować do sześciu 120-milimetrowych wentylatorów. Zaawansowaną cyrkulację powietrza wewnątrz 275R zapewniają otwory znajdujące się pomiędzy panelem bocznym i frontowym oraz w dolnej jego części.

Liczne wycięcia i mocowania sprawiają, że budowa systemu i zarządzanie kablami jest łatwe nawet dla początkujących pecetowców. Odpinane, łatwo dostępne filtry przeciwpyłowe umiejscowione na dachu, w podłodze i w przedniej części obudowy oraz pełnowymiarowa osłona zasilacza gwarantują zachowanie porządku oraz szybkie czyszczenie poszczególnych elementów platformy.

Carbide 275R posiada miejsce na zamontowanie do czterech 2,5-calowych dysków SSD i do dwóch 3,5-calowych dysków SSD. W górnej części panelu przedniego umiejscowiono włącznik platformy, przycisk restartu, dwa porty USB 3.0 oraz wejście na słuchawki i mikrofon.

Obudowa Corsair Carbide 275R będzie dostępna na polskim rynku do końca kwietnia 2018 roku w cenie ok. 259zł (wersja z akrylem) lub ok. 299zł (wersja ze szkłem hartowanym).