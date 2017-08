Nowa linia słuchawek dla graczy – CORSAIR przedstawia VOID PRO

Podczas targów Gamescom 2017, Corsair, lider na światowym rynku komponentów i podzespołów do PC oraz wysokiej jakości peryferii komputerowych, ogłosił premierę nowej serii gamingowych słuchawek – VOID PRO. Zostały one oparte o poprzednią wersję słuchawek VOID. Nowe modele charakteryzują się lekką, aluminiową konstrukcją i lepszą jakością dźwięku.

Wygodne i solidne słuchawki

CORSAIR VOID PRO zostały stworzone z myślą o komforcie użytkowania. Projektanci chcieli, aby gracz, w czasie długich sesji przy komputerze, mógł całkiem zapomnieć o słuchawkach na głowie. Regulowany pałąk łączy metalową konstrukcję z miękkim obiciem z mikrofibry. W nausznikach zastosowano dostosowującą się do kształtu ucha piankę. Wykorzystane do budowy wysokiej jakości materiały pozwolą cieszyć się sprzętem przez długie lata.

Wyjątkowa jakość dźwięku

We wszystkich modelach VOID PRO zastosowano specjalnie dostrojone 50-milimetrowe, neodymowe, magnetyczne przetworniki. Technologia Dolby® Headphone 7.1 Surround sprawia, że gracze, korzystając ze słuchawek, czują, jakby naprawdę byli w świecie gry. VOID PRO zapewniają szerokie spektrum dźwięków, czyste wysokie tony oraz głębokie basy.

Mikrofon dla graczy

W czasie zawodów esportowych każde słowo przekazane do współzawodnika może zdecydować o zdobyciu prestiżowego trofeum lub o porażce. Dlatego słuchawki VOID PRO wyposażono w jednokierunkowy mikrofon, tłumiący niechciane dźwięki. Dodatkowo, zestaw posiada certyfikat Discord przyznawany urządzeniom, które bez problemu współpracują z tym popularnym komunikatorem.

Różne modele

Słuchawki VOID PRO dostępne są w trzech wersjach. Każda oferuje inny sposób podłączenia. VOID PRO RGB WIRELESS to bezprzewodowe słuchawki o zasięgu 12 metrów, podświetleniu RGB i pojemnej baterii, która gwarantuje 16 godzin ciągłej pracy. VOID PRO RGB USB można podłączyć za pomocą złącza USB i również cieszyć się dźwiękiem Dolby® Headphone 7.1 Surround. Natomiast model VOID PRO SURROUND to wieloplatformowe słuchawki, które bez problemu można podłączyć do PC oraz innych gamingowych i mobilnych urządzeń.

Możliwość personalizacji

CORSAIR, podobnie jak w przypadku klawiatur mechanicznych z serii K, oferuje w słuchawkach podświetlenie RGB. Zostało ono wbudowane do obydwu nauszników w modelu VOID PRO RGB WIRELESS oraz VOID PRO RGB USB. Jest w pełni konfigurowalne i oferuje praktycznie nieograniczoną paletę kolorów. Oprogramowanie CORSAIR Utility Engine umożliwia pełną kontrolę nad korektorem dźwięku, podświetleniem RGB oraz pozwala zsynchronizować słuchawki z innymi urządzeniami CORSAIR podłączonym do komputera.