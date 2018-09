Nowa kompilacja Windowsa 10 - jakie nowości i zmiany?

Microsoft podczas trwającej konferencji IFA w Berlinie przedstawił kilka informacji na temat nadchodzącej, dużej aktualizacji Windowsa o oznaczeniu 1809 - October 2018 Update. Wszyscy pamiętamy, jakie problemy sprawiała poprzednia kompilacja systemu, ale w tym przypadku, podobno już ich nie uświadczymy. Wśród nowości, które na nas czekają, znajdziemy m.in. kilka poprawek interfejsu, standardowe łatki bezpieczeństwa a także usprawniony schowek.

Erin Chapple prezentuje komputer Surface z Windows 10 1809

Korporacja w nowej kompilacji nie będzie zbyt wiele zmieniać w systemie, być może ma to związek z problemami, które wywołała poprzednia wersja. Przypomnijmy, że kłopot dla Windowsa 10 April Update stanowiły np. firmware niektórych dysków SSD, przez co start systemu był niemożliwy lub ich wydajność znacząco spadła. Brak kompatybilności dotyczył także sterowników od dźwięku czy chipsetów. Użytkownicy skarżyli się także na brak stabilności i płynności systemu.

Kompilacja 1809 wniesie raczej skromne zmiany, takie jak np. tryb Dark Mode, który zmienia kolor interfejsu na czarny (wow!), technikę trzymania zawartości schowka w chmurze, dzięki czemu możliwe będzie przeniesienie jego zawartości pomiędzy swoimi urządzeniami (podpiętymi do jednego konta Microsoft), co wydaje się dosyć ciekawą funkcjonalnością. Poza tym, zostanie nieco usprawniony tryb gier (Game Mode) i kilka nowych rzeczy do samego paska gier (Game Bar), takich jak np. monitoring sprzętu (prawdopodobnie chodzi tu o np. odczyty temperatur). Spodziewać się możemy również nowej, nieco zmienionej wersji przeglądarki Edge, ale konkretnych informacji, co konkretnie się zmieni, póki co, nie ma.

Aktualizacja możliwa do pobrania będzie pod koniec września, natomiast oficjalna dystrybucja ma rozpocząć się w październiku, o ile oczywiście nie pojawią się dodatkowe problemy po drodze.