Nowa kamera mydlink Smart D-Linka do monitoringu wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

D-Link, lider w rozwiązaniach bezpieczeństwa oraz monitoringu wizyjnego, rozbudował portfolio kamer mydlink o model DCS-8302LH. Urządzenie wyposażono w zaawansowany algorytm sztucznej inteligencji do wykrywania osób.

Zewnętrzna kamera WiFi Full HD w czasie rzeczywistym wykrywa poruszającego się człowieka, a przy tym charakteryzuje się minimalną możliwością błędnego wskazania. DCS-8302LH oferuje nieograniczony monitoring dzienny w żywych kolorach w jakości Full HD 1080p oraz nadzór nocny do odległości 5 m, nawet w całkowitej ciemności.

Kamera ma wbudowany mikrofon i głośnik, umożliwiające dwukierunkowe przesyłanie dźwięku oraz funkcję syreny. Rozpoznaje, gdy w polu widzenia pojawią się intruzi i po wykryciu ruchu automatycznie uruchamia alarm.

DCS-8302LH, która jest przeznaczona dla różnych środowisk, ma wbudowany moduł WiFi oraz obudowę odporną na warunki atmosferyczne. Można ją zainstalować w domu, małej firmie lub ogrodzie. Kamerę wyposażono w przyłączany stojak, opcję przytwierdzania za pomocą śrub lub opasek zaciskowych, a wbudowany port Ethernet zapewnia podłączenie za pomocą kabla.

DCS-8302LH, której można wydawać komendy przez Asystenta Google lub Amazon Alexa, wspiera IPv6 oraz ONVIF-Profile S, co umożliwia nagrywanie wideo na pamięciach masowych lub urządzeniach NVR. Bezpieczeństwo połączeń bezprzewodowych zapewnia zastosowanie najnowszego standardu WPA3.

Dzięki łatwym i błyskawicznym ustawieniom Bluetooth, użytkownicy mogą wygodnie korzystać ze zdalnego podglądu i zarządzania za pomocą bezpłatnej aplikacji mydlink. Nowa zewnętrzna kamera WiFi Full HD D-Linka umożliwia łatwe monitorowanie niedużych biur i sklepów oraz tego, co dzieje się na zewnątrz budynków. DCS-8302LH to idealne rozwiązanie do monitoringu wizyjnego nowoczesnych inteligentnych domów i firm, bez względu na to, czy służy do nadzorowania dzieci lub zwierząt, czy ochrony przed intruzami lub kieszonkowcami.