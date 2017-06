Nowa kamera konferencyjna dla małych pomieszczeń od Logitech

Firma Logitech, wiodący producent peryferiów komputerowych, zaprezentowała Logitech MeetUp – zaawansowaną kompaktową kamerę konferencyjną typu all-in-one dla małych pomieszczeń. Szerokie 120-stopniowe pole widzenia sprawia, że każda osoba siedząca przy stole jest widoczna w kadrze, a zintegrowane mikrofony i głośniki dostosowane do akustyki małych sal pozwalają na swobodne prowadzenie rozmowy. Instalacja MeetUp jest prosta i szybka – wystarczy podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem kabla USB i można rozpoczynać spotkanie.

„W dzisiejszych czasach otwarte przestrzenie w biurach powodują, że coraz więcej pracowników wykorzystuje małe pomieszczenia do organizacji zebrań czy spotkań z klientami. Prowadzenie wideokonferencji w takich miejscach było jednak do tej pory utrudnione, ze względu na brak rozwiązań dostosowanych do mniejszych sal” – powiedziała Joanna Borucka, Channel Marketing Manager Eastern Europe C&P & VC, Logitech. „Logitech MeetUp został zaprojektowany z myślą o uwarunkowaniach małych pomieszczeń. Szerokie pole widzenia kamery oraz zaawansowane rozwiązania audio pozwalają na swobodne prowadzenie wideokonferencji, bez obaw o jakość dźwięku oraz o to, czy wszystkie osoby siedzące przy stole są widoczne na ekranie” – dodała Joanna Borucka.

„W najnowszym raporcie poświęconym używaniu rozwiązań wideokonferencyjnych w przedsiębiorstwach, szacujemy, że na całym świecie wykorzystuje się od 30 do 50 milionów małych pomieszczeń biurowych. Przystępna cena, łatwa konfiguracja i obsługa odgrywają kluczową rolę w przypadku wyposażenia takich sal w systemy wideokonferencji” ¬– powiedział Andrew W. Davis, starszy analityk w Wainhouse Research. „Logitech MeetUp spełnia wszystkie te kryteria – to prosty, elegancki i rozsądny cenowo produkt zaprojektowany specjalnie pod małe pomieszczenia. Doświadczenie Logitech w zakresie rozwiązań audio-video w połączeniu z kompaktową konstrukcją MeetUp pozwala na komfortowe i łatwe prowadzenie wideokonferencji” – dodał Andrew W. Davis.

Logitech MeetUp współpracuje z dowolnym oprogramowaniem do wideokonferencji oraz usługami w chmurze, takimi jak Skype for Business i Cisco Jabber. Kamera obsługuje również aplikacje partnerów programu Logitech Collaboration Program – BlueJeans, Broadsoft, LifeSize Cloud, Vidyo i Zoom.

Kamera konferencyjna Logitech MeetUp oferuje 120-stopniowe pole widzenia, z możliwością rozszerzenia obszaru o dodatkowe 25 stopni w poziomie. Szeroki kąt w połączeniu z obiektywem firmy Logitech, technologią UltraHD 4K oraz trzema skonfigurowanymi fabrycznie ustawieniami kamery zapewnia wysoką jakość połączeń wideo. Logitech MeetUp wyposażono również w zintegrowaną obsługę dźwięku, przystosowaną do akustyki małych pomieszczeń. W kompaktowej konstrukcji znalazły się trzy mikrofony z technologią redukcji szumów oraz głośnik z funkcją usuwania echa akustycznego, co przekłada się na wyraźny, czysty dźwięk. MeetUp jest również dostosowany do oprogramowania Microsoft Cortana dla systemu Windows 10, dzięki czemu można sterować urządzeniem za pomocą poleceń głosowych. Ponadto po podłączeniu do kamery mikrofonu rozszerzającego możliwe jest prowadzenie wideokonferencji dla więcej niż 8 osób.

Dodatkowo Logitech wprowadził aplikację ConferenceCam Soft Remote, która umożliwia zdalne kontrolowanie Logitech MeetUp z poziomu tabletu lub smartfona, w ten sam sposób jak za pośrednictwem pilota. ConferenceCam Soft Remote jest kompatybilne z systemami Android oraz iOS. Darmowa aplikacja będzie dostępna od lipca w sklepach Google Play i App Store.

Cena i dostępność

Logitech MeetUp pojawi się w sprzedaży w lipcu 2017 roku. Klienci biznesowi będą mogli zakupić urządzenie u dedykowanych dystrybutorów oraz na stronach Amazon.com i Logitech.com w sugerowanej cenie detalicznej 4899 zł. W sprzedaży dostępny będzie również mikrofon rozszerzający do Logitech MeetUp w sugerowanej cenie detalicznej 1059 zł.