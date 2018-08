Notebooki dla graczy z procesorami Core i9

ORIGIN PC, amerykański producent notebooków przeznaczonych dla graczy zaprezentował dwa, nowe i ciekawe modele - EON15-S i EVO17-S. Nowości pochwalić się mogą m.in. najnowszymi procesorami Intel Core i9 na pokładzie, a także wydajnymi układami graficznymi GTX 1060 i 1070. Komputery, oprócz oczywiście sporej wydajności, poszczycić się mogą także eleganckim wyglądem, wydajnym i cichym chłodzeniem, a także długim czasem pracy na baterii.

Mniejszy i nieco słabszy, EON15-S oferuje ekran o przekątnej 15.6-cali o rozdzielczości Full HD, sprocesor Core i7-8750H (już niedługo dostępny będzie model z sześciordzeniowym Core i9-8950 HK), układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1060 z przystosowaniem do technologii VR, do 4 TB SSD (2x 2 TB M.2), maksymalnie 32 GB pamięci RAM (2x 16 GB DDR4-2666), a wbudowana bateria pozwoli na osiem godzin ciągłej pracy.

EON17-S z kolei to już prawdziwa maszynka dla graczy i profesjonalistów, bowiem tu od razu do dyspozycji otrzymamy procesor Core i9-8950HK – niestety nie podano częstotliwości pracy. Poza tym, obraz wyświetlony zostanie na 17,3-calowej matrycy o rozdzielczości 4K lub Full HD (w zależności od wersji) przez kartę graficzną GeForce GTX 1070 8 GB. Ilość pamięci operacyjnej, to podobnie jak w przypadku poprzednika, zestaw 2x 16 GB DDR4-2666. Na dane przewidziano tandem nośników 2x 2 TB M.2 a także 4 TB dysk twardy lub SSD. Dodatkowo jego grubość nie przekracza jednego cala, a waga to niespełna 3 kg.

Niestety nie podano żadnych terminów odnośnie daty premiery, dostępności ani tym bardziej cen. Poniżej możecie zapoznać się z pełnymi specyfikacjami opisywanych modeli.

ORIGIN PC EON15-S

procesor Intel Core i7-8750H (niedługo w ofercie także model Core i9-8950HK)

15.6-calowy ekran Thin Bezel Design FHD (1920*1080)

karta graficznaNVIDIA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 VR-Ready GPU

maksymalnie 2 x 2TB m.2 PCIe SSD

maksymalnie 32GB (2 x 16GB) DDR4 2666MHz pamięci RAM

do ośmiu godzin pracy na jednym ładowaniu baterii

moduł WiFi Intel Dual Band Wireless-AC 9560

dźwięk Sound Blaster Cinema 5

zestaw portów: 1x USB Type-C 3.1, 2x USB Type-A 3.1, 1x USB 2.0, czytnik kart SD 2-in-1

wyjścia obrazu: 2x Mini DisplayPort 1.3, 1x HDMI

ORIGIN PC EON17-S