Nokia 8 oficjalnie

Pamiętacie, gdy niedawno pisałem o wycieku sampla inżynieryjnego flagowego smartfona Nokii – modelu 8? Jak się dowiadujemy, specyfikacja podana w tamtym newsie jest w zasadzie prawdziwa (różni się kilkoma, acz istotnymi elementami), została bowiem potwierdzona przez HMD Global, czyli właściciela marki Nokia.

Telefon wyposażony jest w 5,3-calowy ekran o rozdzielczości QHD (2560x1440 px), w przeciwieństwie do swojej konkurencji, u góry jak i na dole przedniego panelu mamy dosyć szerokie ramki, plus do tego tradycyjny przycisk „Home”, który dodatkowo jest czytnikiem linii papilarnych. W tym aspekcie również się różni od reszty, bo obecnie modne jest umieszczanie takowego czytnika z tyłu – obok, lub pod aparatem.

Serce Nokii 8 stanowi układ Qualcomm Snapdragon 835, który wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM, pracujący pod kontrolą systemu Android 7.1.1 Nougat, natomiast ilość pamięci masowej to 64 GB – naturalnie istnieje możliwość jej poszerzenia za pomocą kart microSD (max 256 GB). Wbudowany akumulator ma przyzwoitą pojemność – 3090 mAh, a jego szybsze ładowanie zapewnia technologia Qualcomm Quick Charge 3.0.

Niestety, wygląda na to, że możemy zapomnieć o aparacie zdolnym nagrywać w rozdzielczości 4K. Piszę tak dlatego, ponieważ na oficjalnej stronie HMD Global nie ma żadnych informacji na ten temat – zatem podejrzewać można, że obraz będzie nagrywany w 1080p. Zarówno z tyłu jak i z przodu znajdziemy 13-megapikselowe sensory produkcji Zeiss.

Nokia 8 dostępna będzie w Europie już w przyszłym miesiącu, wyceniona została na 599 euro.