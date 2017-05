Niedroga mysz od Cooler Mastera

Tym razem znany producent chłodzenia, obudów czy peryferii gamingowych, przygotował coś dla graczy szukających solidnego gryzonia, który przy tym nie nadweręży ich budżetu. Taką właśnie myszką ma być MasterMouse Lite S.

MasterMouse Lite S wyposażono w sensor optyczny od PixArt PAW3509, umożliwiający m.in. ustawienie czułości na poziomie do 2000 DPI. Zdaniem Cooler Mastera wartość ta i tak powinna wystarczyć zdecydowanej większości graczy, którzy rzadko korzystają z wyższych poziomów. Dodatkowo czułość gryzonia można ustawić przy pomocy jednego przycisku na jednym z trzech poziomów, by w ten sposób móc szybko reagować na sytuację w grze.

Producent starał się przy tym, by mimo niższej ceny jego produkt był bardzo solidny. Powierzchnia myszki została pokryta lakierem UV, odpornym m.in. na ścieranie. Do tego dochodzą przełączniki Omron, mające zapewnić żywotność do 10 milionów kliknięć, a także wytrzymały, długi kabel. By gryzoń odpowiednio się przy tym prezentował, Cooler Master zaimplementował w nim białe podświetlenie LED.

Mysz MasterMouse Lite S kosztuje około 69 zł.

Dane techniczne:

• Typ chwytu: palm i claw

• Materiał: plastik i guma

• Podświetlenie: LED

• Sensor optyczny: PixArt PAW3509

• Ilość poziomów DPI: 3 (od 600 do 2000 dpi)

• Szybkość śledzenia: 37 ips/15g

• Polling Rate: 125 Hz/8ms

• Procesor: Soc

• Przełączniki: Omron

• Powłoka: UV

• Wymiary: 117 x 63.5 x 38 mm

• Długość kabla: 1,8 m

• Gwarancja: 2 lata