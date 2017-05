Najnowsze urządzenia NETGEAR ReadyNAS RN422 oraz RN424 łączą wszystkie funkcje, których oczekuje inteligentne i nowoczesne przedsiębiorstwo, w jednym kompaktowym rozwiązaniu.

Niemal każda firma ma do czynienia z tymi samymi wyzwaniami - rosnącą liczbą danych, a także koniecznością bezpiecznego dostępu do nich przez wielu użytkowników (zarówno tych pracujących w biurze, jak i poza nim). ReadyNAS RN422 oraz RN424 to idealne rozwiązania do przechowywania danych sieciowych, które sprostają wymaganiom każdej organizacji, oferując przy tym wysoką wydajność tworzenia kopii zapasowych i dostępu do grup roboczych, 6 poziomów ochrony danych oraz opatentowaną technologię ReadyCLOUD.

Oba urządzenia wyposażone są w szybkie procesory Intel Atom C3338 Dual Core. Ready NAS RN422 posiada 2 zatoki dyskowe na dyski o maks. sumarycznej pojemności 20 TB, zaś Ready NAS RN424 to 4 zatoki dyskowe na dyski o sumarycznej maks. pojemności 40 TB. Poza przechowywaniem i udostępnianiem danych urządzenia oferują możliwość wykonywania kopii zapasowych oraz odzyskiwanie danych – w sieci, poza nią lub w chmurze. Gwarantują one również dostęp do zaawansowanego i prostego w obsłudze rozwiązania do centralizacji, zabezpieczania i udostępniania istotnych dla przedsiębiorstwa zasobów dyskowych.

W celu zapewnienia jeszcze większej ochrony oba modele wyposażono w funkcję replikacji z poziomu chmury wraz z pracującym w czasie rzeczywistym antywirusem oraz szyfrowaniem danych. Dodatkowo, nowe NASy posiadają technologię ochrony migawkowej, umożliwiającą odzyskiwanie plików z dowolnego okresu.

Cena Ready NAS RN422 to 2299 złotych brutto.

Cena Ready NAS RN424 to 2899 złotych brutto.