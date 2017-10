NETGEAR ReadyNAS 2312

Najnowsze urządzenie od marki NETGEAR to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm w zakresie pamięci masowej o wysokiej wydajności, dedykowanej dla pracy w grupie roboczej i tworzenia kopii zapasowej danych.

Urządzenie ReadyNAS 2312 to pierwsze podłączone do sieci rozwiązanie do przechowywania danych z 12 zatokami dyskowymi w obudowie 1U. Bez wątpienia stanowi ono idealne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowej danych, zarządzania monitoringiem w oparciu o adres IP, nagrywania i przechowywania danych.

W celu zapewnienia wysokiej wydajności (umożliwiającej udostępnianie plików klasy i tworzenie kopii zapasowych dla nawet 80 użytkowników) ReadyNAS 2312 został zaprojektowany w oparciu o czterordzeniowy procesor Intel Atom C3538 (pamięć RAM 2GB DDR4). Co więcej, jego konstrukcja gwarantuje najwyższą przestrzeń dyskową na rynku w klasie 1U.

Dodatkowo, ReadyNAS 2312 wyposażono w technologię ochrony migawkowej, umożliwiającą odzyskiwanie plików z dowolnego punktu w czasie. Dzięki wykonywaniu nieograniczonej liczby migawek systemu plików urządzenie zapewnia stałą ochronę danych. Najnowsze rozwiązanie NETGEAR oferuje również ochronę przed wirusami w czasie rzeczywistym.

Na koniec warto zaznaczyć, że ReadyNAS 2312 oferuje 5 poziomów ochrony plików. Nie bez znaczenia jest tu także 5-letnia gwarancja. Cena urządzenia to 6999 złotych brutto.