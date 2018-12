NETGEAR Nighthawk AX8 (RAX80) – standard nowej generacji

Nighthawk AX8 to pierwszy w branży 8-strumieniowy router, pozwalający na obsługę nowego standardu WiFi 802.11ax (transfer danych od 1,2 do 4,8 Gb/s). Konstrukcja routera, przypominająca statek kosmiczny, ukrywa pod swoimi „skrzydłami” cztery niezwykle wydajne anteny. Pozwalają one zapewnić jeszcze silniejsze pokrycie sieci WiFi – zarówno wewnątrz domu, jak i na zewnątrz.

Nie bez znaczenia jest tu również 64-bitowy czterordzeniowy procesor 1,8 GHz, który zapewnia w pełni płynną pracę i wspiera funkcje związane zarówno z grami komputerowymi, jak i streamingiem obrazu wideo 4K UHD. Całość dopełnia sześć gigabitowych portów Ethernet oraz dwa USB 3.0.

W celu poprawienia efektywności sieci AX8 został wyposażony w zaawansowane technologie, takie jak: OFDMA, MU-MIMO, wsparcie kanału 160 MHz i 1024 QAM. Podkreślić należy, że wspomniane wsparcie kanału 160 MHz podwaja prędkość oferowaną przez kanały 80 MHz, zapewniając tym samym gigabitową prędkość dla wszelkich urządzeń przenośnych.

Na koniec warto wspomnieć, że urządzenie przyjmuje polecenia głosowe za pośrednictwem asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant.

Cena Nighthawk AX8 to 1899,90 złotych brutto.