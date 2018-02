NETGEAR M4300-96X już na polskim rynku

M4300-96X to idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniające niezrównaną prostotę i ciągłość pracy.

NETGEAR M4300-96X to produkt, gwarantujący obsługę sieci na poziomie L2/L3/L4 oraz IPv4/IPv6 z zasilaniem PoE+ zarówno we wdrożeniach w średnich, jak i w dużych przedsiębiorstwach.

Co ważne, urządzenie ma budowę modularną, dzięki czemu może zapewniać jednoczesną obsługę portów 10GBaseT (również PoE), SFP+ oraz QSFP+. Limitem dla przełącznika jest do 96 portów 10GBaseT i do 24 portów 40G. Tym samym pozwala to na wykorzystanie przełącznika tam, gdzie mamy połączenia agregujące (zarówno miedziane jak i światłowodowe).

Przełącznik obsługuje również technologię SDVoE, posiadającą szerokie zastosowanie w aplikacjach multimedialnych. Dodatkowo, architektura Virtual Chassis ze stałym przekazywaniem ruchu (NSF) zapewnia High Availability (HA) dla infrastruktury. Nie bez znaczenia jest tu także podwójne, nadmiarowe zasilanie, które zwiększa czas bezawaryjnej pracy.

Zaawansowany zestaw funkcji warstwy 3 obejmuje zarówno routing statyczny, dynamiczny, jak i w oparciu o reguły. Idealny do bezprzewodowego dostępu, ujednoliconej komunikacji oraz przesyłania obrazu z kamer IP model M4300-96X został przygotowany do wykorzystania technologii przyszłości dzięki wykorzystaniu sieci SDN (Software-denied Network) oraz wsparcia OpenFlow 1.3 dla sieci.

Na koniec warto podkreślić, że produkt jest objęty dożywotnią gwarancją sprzętową NETGEAR ProSAFE. Cena M4300-96X to 16999 złotych brutto.