Netflix na Twoje wakacje spakuje się sam!

Ponad 60% subskrybentów Netflix, używa aplikacji mobilnej przynajmniej raz w miesiącu. Oznacza to, że większość użytkowników nie ogranicza się podczas korzystania z serwisu do jednego urządzenia, lecz odtwarza materiały na telewizorach, komputerach lub właśnie na urządzeniach przenośnych. Dlatego wraz z rozpoczęciem wakacji i sezonu urlopowego, Netflix wprowadza nową, wygodną funkcję, która pozwoli cieszyć się ulubionymi treściami nie tylko we własnym salonie, ale także w trasie – a wszystko to bez dodatkowych kosztów i utraty pakietu danych.

Odkąd w 2016 r. po raz pierwszy zaprezentowano funkcję pobierania, dla serwisu Netflix jedna rzecz stała się oczywista — użytkownicy platformy uwielbiają pobierać udostępniane materiały i oglądać je poza domem. Bez względu na to, czy akurat dojeżdżają do pracy, podróżują samolotem, czy też po prostu wypoczywają w miejscu, w którym dostęp do internetu jest kosztowny lub ograniczony. Teraz, dzięki funkcji Inteligentnego Pobierania użytkownicy Netflix mogą kontynuować oglądanie ulubionych historii w dowolnym miejscu na świecie nie martwiąc się o połączenie z Internetem czy ograniczoną pamięć urządzenia.

Kiedy aplikacja myśli za ciebie – Inteligentne Pobieranie

Nowe rozwiązanie pozwala zapomnieć o konieczności przeglądania wszystkich zainstalowanych aplikacji i kasowania plików, które nie są już dłużej potrzebne, a niestety zajmują pamięć urządzenia. Po obejrzeniu pobranego odcinka jest on usuwany, a ściąganie kolejnego rozpoczyna się automatycznie. Funkcja zaczyna działać przy pierwszym nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi, co oznacza, że pakiet danych pozostaje w nienaruszonym stanie. Po pobraniu kolejnego pliku, na ekranie urządzenia pojawi się odpowiednie powiadomienie. Dzięki temu użytkownik zawsze może mieć ze sobą szereg odcinków serialu, który obecnie ogląda i cieszyć się nim w każdym miejscu – nawet tam, gdzie nie dociera Internet.

Łatwy dostęp i pełna kontrola

Celem wszystkich podejmowanych przez nas działań jest zapewnienie konsumentom większej kontroli nad oglądanymi treściami, dlatego też użytkownicy mogą sami zdecydować czy chcą korzystać z inteligentnego pobierania. Mamy nadzieję, że to nowe rozwiązanie przypadnie użytkownikom do gustu.

— Cameron Johnson, dyrektor działu innowacyjności produktu

Funkcję inteligentnego pobierania można bardzo łatwo wyłączyć, dlatego jeśli użytkownik chciałby zachować w pamięci urządzenia obejrzane już odcinki, może nimi zarządzać ręcznie. Początkowo funkcja inteligentnego pobierania będzie dostępna na telefonach i tabletach z systemem Android.

Komfort przede wszystkim – nie tylko w wakacje

Netflix nieustannie udoskonala swoją usługę, by oglądanie ulubionych treści było jeszcze wygodniejsze i łatwiej dostępne. Począwszy od uruchomienia ponad 10 lat temu możliwości strumieniowego przesyłania danych, przez stworzenie aplikacji mobilnej, po dodawanie kolejnych udogodnień takich jak wyświetlanie podglądów czy inteligentne pobieranie, platforma staje się coraz bardziej przyjazna także dla fanów mobilnej rozrywki. Wprowadzanie tego typu funkcji to element szerzej zakrojonych działań firmy Netflix zmierzających do zapewnienia wygodniejszego i przyjemniejszego korzystania z serwisu na urządzeniach przenośnych. Dzięki nim odkrywanie kolejnych wspaniałych historii przy użyciu telefonu staje się coraz prostsze.