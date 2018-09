Netatmo - Inteligentny Czujnik Dymu

Netatmo, francuski producent systemów smart home, zapowiedział Inteligentny Czujnik Dymu (Smart Smoke Alarm). Czujnik jest prosty w instalacji, trwały i współpracuje z najpopularniejszymi rozwiązaniami smart home. Błyskawicznie przesyła informacje o zagrożeniu na smarfon użytkownika. Do sklepów trafi w październiku, a więc jeszcze przed sezonem grzewczym. Urządzenie jest już dostępne w przedsprzedaży.



Błyskawiczna informacja o zagrożeniu

Jak wskazują badania, czas reakcji na zagrożenie pożarowe to decydujący czynnik chroniący gospodarstwo domowe przed potencjalną katastrofą. Niewielkie źródło ognia może przerodzić się w pożar w zaledwie 30 sekund – najważniejsza jest więc natychmiastowa reakcja, która zwykle uzależniona jest od tego, jak szybko takie zagrożenie zostanie zidentyfikowane.

Inteligentny Czujnik Dymu marki Netatmo zwiększa szansę na zduszenie pożaru w zarodku przez domowników, jeśli ci znajdują się w pobliżu jego źródła. Wykrycie dymu uruchamia alarm o głośności 85 dB, generując jednocześnie powiadomienie w smartfonie użytkownika. Komunikat alarmowy trafia również do członków rodziny, którzy znajdują się poza domem i mają dostęp do internetu. Umożliwia to szybkie powiadomienie służb ratowniczych, pozwalając ograniczyć straty, do jakich może dojść w wyniku pożaru. Skuteczność interwencji może zwiększyć precyzyjna lokalizacja ogniska pożaru, ponieważ każdy Inteligentny Czujnik Dymu działa niezależnie. Jeśli alarm okaże się fałszywy, może on zostać zdalnie wyłączony.

Zabezpiecz swój dom na dekadę

Choć producenci często rekomendują wymianę czujników dymu po 10 latach, większość dostępnych na rynku modeli alarmów przeciwdymnych wyposażona jest w baterię, której żywotność nie przekracza 3 lat.

Inteligentny Czujnik Dymu od Netatmo ma ogniwo o deklarowanej żywotności 10 lat, a specjalny moduł autodiagnostyczny dokonuje regularnego sprawdzenia stanu urządzenia, zużycia baterii i połączenia z siecią Wi-Fi. Generowany jest okresowy raport, który zapobiega sytuacjom, gdzie alarm z różnych powodów mógłby nie zadziałać. Użytkownik ma również możliwość samodzielnego sprawdzenia pracy czujnika poprzez aplikację mobilną, choćby przed wyjazdem na planowany urlop.



Dedykowana aplikacja i kompatybilność z systemami smart home

Najnowszy produkt w ofercie Netatmo można obsługiwać za pomocą dedykowanej, darmowej aplikacji dostępnej na urządzenia z Androidem oraz iOS – Netatmo Security. Dostępna jest również aplikacja webowa (Netatmo Webapp) dla komputerów PC oraz Mac.

Inteligentny Czujnik Dymu jest w pełni kompatybilny z Apple HomeKit, więc może być obsługiwany za pomocą komend głosowych poprzez asystenta Siri. Urządzenie wspiera również usługę IFTTT, co gwarantuje zgodność z elementami systemów smart home korzystającymi z tego rozwiązania. Możliwe jest więc zaprogramowanie przykładowego scenariusza, w którym wykrycie dymu przez czujnik spowoduje włączenie oświetlenia lub zmianę jego koloru.

Podobnie jak inne produkty Netatmo, Inteligentny Czujnik Dymu jest przeznaczony do samodzielnego montażu i bardzo prosty w konfiguracji.

Cena i dostępność w Polsce

Urządzenie trafi do sprzedaży 8 października 2018 roku i na rynku polskim dostępne będzie w sieci X-Kom, salonach Denon oraz iSpot i sklepie internetowym BAODAO, w sugerowanej cenie detalicznej 449,99 zł. Zamówienie Inteligentnego Czujnika Dymu Netatmo jest również możliwe w ramach przedsprzedaży, poprzez stronę internetową producenta.