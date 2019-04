Natec: uniwersalne powerbanki z USB typu C

Coraz więcej urządzeń korzysta z portu USB typu C. Producenci powerbanków idąc za tym trendem oferują w swoich przenośnych bateriach tego rodzaj interfejs. Niestety, powerbanków, które łączyłyby starsze interfejsy z nowymi jest stosunkowo niewiele. Inaczej ma być w przypadku nowych urządzeń Natec.

Trzy nowe modele powerbanków: Compact 5K, Compact 10K oraz Slim 10K łączy wspólny interfejs, w tym uniwersalny port USB typu C. Można wykorzystać go na dwa sposoby - zarówno jako wyjście, jak i wejście. Tym samym użytkownik korzystający wyłącznie z urządzeń z interfejsem typu C nie musi zabierać w podróż osobnego przewodu tylko do ładowania powerbanku - naładuje go np. za pomocą ładowarki telefonu.

Natec Compact 5K to powerbank o pojemności 5000 mAh, dostatecznie pojemny by naładować 1,5 razy przeciętny smartfon. Posiada ochronę przed przeciążeniem i zwarciem, a system inteligentnego ładowania dopasowuje natężenie prądu do podłączonego urządzenia. Do ładowania samego powerbanku możemy użyć kabli o końcówkach Micro USB lub USB typu C. To ostatnie pełni też rolę wyjścia, podobnie jak dwa pełnowymiarowe porty USB typu A, z których jedno posiada wyższy amperaż (2,4 A), co pozwala na szybsze ładowanie.

Dwukrotnie bardziej pojemny model Compact 10K może pochwalić się identycznym zestawem gniazd. Jest przy tym oczywiście nieco większy od modelu Compact 5K, co wynika z konieczności zastosowania przez producenta bardziej pojemnych modułów.

Wyraźnie cieńszy, ale też nieco dłuższy od Compact 10K jest model Slim 10K. Pojemność i interfejsy pozostają wprawdzie te same co w wyżej opisanym modelu, ale kształt uległ pewnemu przeobrażeniu. Model Slim 10K lepiej dopasuje się np. do wąskich kieszeni eleganckich toreb na laptopy lub damskich torebek.

Ceny powerbanków wynoszą 39 zł za model Compact 5K oraz 49 zł za pozostałe modele.