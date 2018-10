Natec Universe - kosmiczna podkładka pod mysz

Mapa nieba zawsze pod ręką? Natec umożliwia to w swojej nowej podkładce o wiele mówiącej nazwie Universe.

Podkładka pod mysz Natec Universe to przede wszystkim użyteczny element wyposażenia biurka. Duża powierzchnia, dokładnie obszyte brzegi oraz wodoodporna warstwa są cechami charakterystycznymi dla podkładek z tzw. wyższej półki, do której Universe niewątpliwie aspiruje.

Duża przestrzeń robocza o wymiarach 80 cm długości i 40 cm szerokości pozwala na położenie na podkładce nie tylko myszy, ale też klawiatury. W praktyce Natec Universe zajmuje znaczną część biurka. Gładka, materiałowa powierzchnia wierzchnia pozwala na wygodne prowadzenie myszy, podczas gdy spód podkładki, wykonany z gumy, pewnie trzyma się blatu nie pozwalając nawet na drobne przemieszczenia podczas gry czy pracy.

Nadruk na podkładce Natec Universe zawiera dwie mapy nocnego nieba - dla półkuli północnej i południowej oraz dane, pozwalające łatwiej odnaleźć się w gąszczu widzianych nocą gwiazd. Z powierzchni podkładki dowiemy się m.in. jakie są najjaśniejsze gwiazdy czy jaka odległość dzieli nas od tych najbliższych. Całość nadruku wykonano w stonowanych kolorach, co pozwala na dopasowanie podkładki do niemal każdego wystroju biurka.

Cena podkładki Natec Universe wynosi 39,99 zł.

Specyfikacja:

• Materiał: tkanina i guma

• Wymiary: 800 x 400 mm

• Grubość: 3 mm