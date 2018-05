Natec Takin - torba na laptopa

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez komputerów mobilnych. Lekka konstrukcja, mało zajmowanego miejsca, do tego coraz lepsza wydajność kolejnych generacji sprawia, że wielu użytkowników chętnie wybiera właśnie laptopy. Podstawowym akcesorium, które musimy nabyć razem z notebookiem jest odpowiednia torba.

Noszenie laptopów w nieprzystosowanych do tego torbach i plecakach może skończyć się nie najlepiej. Otarcia, zarysowania, a w najgorszym przypadku nawet wgniecenia. Dlatego znacznie lepiej jest korzystać z torby zaprojektowanej do przenoszenia komputera właśnie. Takiej jak choćby Natec Takin.

Ta została wykonana z Nylonu 600D, dzięki czemu ma zapewniać podstawową wodoodporność. Torba może być przenoszona w ręku lub przewieszona przez ramię przy użyciu dołączonego paska. Zgodnie z deklaracją producenta Natec Takin może bezpiecznie przenosić przedmioty o łącznej masie 7 kg.

Wewnątrz możemy zmieścić laptopa o przekątnej 15,6”. W głównej komorze znajduje się przegroda przeznaczona dla laptopa, która dodatkowo zabezpieczona jest rzepem. Producent przewidział miejsce także na inne przedmioty: książki, dokumenty lub inne większe przedmioty. W mniejszej komorze, umieszczonej na przodzie pomieścimy np. długopisy, małe notatniki, wizytówki lub telefon. W jej wydzielonej, zamykanej na zamek części znalazło się miejsce na mysz i zasilacz do laptopa.

Tuż pod rączką, od tylnej strony torby Natec Takin, znajduje się zamykana na zamek niewielka kieszeń, w sam raz by schować w niej telefon, klucze czy portfel. Poniżej producent umieścił pasek dostosowany do systemu trolley, co jest bardzo przydatne w podróży.

Cena produktu wynosi ok. 59 zł.

Specyfikacja:

• Materiał: Nylon 600D

• Rozmiar laptopa: 15,6”

• Wymiary: 315 x 57 x 402 mm

• Liczba przegródek: 2