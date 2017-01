Natec prezentuje nową mysz do pracy biurowej

Gracze już wiedzą, że nie każda myszka warta jest uwagi. Wciąż jednak powszechna jest opinia, iż do biurowej pracy wystarczy budżetowy gryzoń z kosza w markecie. Kłam temu twierdzeniu stara się zadać Natec, wprowadzając na rynek nowy, bezprzewodowy produkt sygnowany nazwą Jaguar.

Funkcjonalność Jaguara opiera się przede wszystkim na technologii Blue Sense: to dzięki niej pracownik nie potrzebuje podkładki pod mysz, a gryzoń powinien działać na niemal każdej powierzchni. Biorąc pod uwagę fakt, iż pracę nie zawsze wykonuje się przy swoim stanowisku i niekiedy trzeba przenieść się z laptopem gdzie indziej, technologia ta może znacznie ułatwić życie.

Dla mistrzów pracy biurowej

Ważną cechą Jaguara jest funkcja Auto-Speed, regulująca czułość myszki w zależności, z jaką szybkością użytkownik porusza gryzoniem. Jest to przydatne rozwiązanie, zwłaszcza podczas pracy na więcej niż jednym monitorze.

Dla fanów szybkiego przewijania

Nowy produkt Nateca wyposażono w sensor optyczny umożliwiający ustawienie maksymalnej czułości na poziomie 2400 DPI. Warto przy tym wspomnieć o trybie rolki – po jego włączeniu scroll działa znacznie szybciej i to bez wyczuwalnego progu. Takie rozwiązanie ma znacznie ułatwiać przewijanie bardzo długich dokumentów na ekranie.

Dość ograniczeń!

Bezprzewodowa mysz może okazać się wygodnym rozwiązaniem w biurze, gdzie ogrom kabli utrudnia utrzymanie porządku na biurku, albo podczas częstej zmiany stanowiska pracy. Natec Jaguar został wyposażony w nanoodbiornik USB 2.0, a dzięki technologii radiowej 2,4 GHz RF zasięg działania gryzonia wynosi do 10 m.

Opcja dla oszczędnych

Przy bezprzewodowym gryzoniu ważna jest żywotność baterii. By zaoszczędzić na mocy, Jaguar przejdzie w stan hibernacji, gdy przez pewien okres nie jest używany. Jak deklaruje producent, baterie w gryzoniu Nateca powinny działać do trzech lat.

Mysz Natec Jaguar kosztuje około 99,99 zł.

Dane techniczne:

- Sensor: optyczny

- Komunikacja: bezprzewodowa, nanoodbiornik USB 2.0

- Zasięg: do 10 m

- Technologia Blue Sense

- Maksymalna czułość myszy: do 2400 DPI

- Funkcja Auto-Speed

- Żywotność baterii: do trzech lat