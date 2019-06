Natec Oyster Pro - drugie życie dysku

Stary dysk HDD 2,5” czy niezbyt pojemny SSD tego samego formatu mogą jeszcze okazać się bardzo przydatne. Wystarczy zrobić z nich nośnik zewnętrzny. Pomoże w tym obudowa Oyster Pro marki Natec.

Dzięki taniejącym nośnikom SSD coraz więcej użytkowników decyduje się na wymianę dysku talerzowego na szybszy i bezgłośny SSD. Ci, którzy wcześniej użytkowali nośniki tego typu przesiadają się na bardziej pojemne modele. Pozostaje więc pytanie - co zrobić ze starym dyskiem?

Najlepiej zrobić z niego nośnik zewnętrzny. Do tego potrzeba jedynie solidnej obudowy. Nowy model takiego urządzenia właśnie wprowadza na rynek Natec. Model Oyster Pro jest dość uniwersalny - mieszcząc nośniki grubości nawet do 9,5 mm. Pozwala to zamontować w środku nieco starsze dyski HDD 2,5”. Instalacja nośnika wewnątrz obudowy jest prosta i nie wymaga narzędzi. Stąd zresztą wzięła się nazwa urządzenia (ang. ostryga). Obudowa otwiera się w podobny sposób co muszla morskiego skorupiaka.

W przypadku montowania wewnątrz nośników półprzewodnikowych, ważną kwestią pozostaje szybkość. Interfejs USB 3.0 w Natec Oyster Pro działa z protokołem UASP (USB Attached SCSI), co zwiększa prędkość transferu danych właściwie do granic możliwości SATA III, czyli do 6 Gbps. W przypadku typowych zastosowań nośników zewnętrznych to z pewnością nie jest poważne ograniczenie.

Za Natec Oyster Pro przyjdzie nam zapłacić 69,99 zł.