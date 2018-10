Natec Lynx - nowe głośniki zasilane z USB

Problem wielu laptopów - słabe, ciche głośniki, da się łatwo rozwiązać. Wystarczy podłączyć zewnętrzne głośniki. Pozornie proste, ale pozostaje kwestia zasilania. W przypadku użytkowników laptopów głośniki zasilane przez port USB mogą okazać się właściwym wyborem.

Natec Lynx to nowy model przeznaczony głównie do zastosowań biurowych. Dwa dwudrożne głośniki zostały wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki, dość duże jak na kompaktową formę całego urządzenia. Cechą charakterystyczną są tu dodatkowe, znajdujące się na bokach obudowy tzw. wibrujące membrany, mające zapewnić lepszą jakość tonów niskich. Łączna moc zestawu wynosi 6 W, co wydaje się być wartością w zupełności wystarczającą dla głośników tej klasy.

Obudowa Lynx wykonana jest z plastiku, a ich fronty pokryto efektownym szczotkowanym plastikiem, dzięki czemu prezentują się dość atrakcyjnie i nowocześnie. Przewód zasilający ma 1,5 metra, a kabel łączący zestaw wynosi 130 cm. Pozwala to swobodnie rozmieścić głośniki na biurku według własnego uznania.

Model Natec Lynx są zasilane z portu USB. Jak przekonuje producent świetnie sprawdzą się poza biurem, użyte np. wraz z laptopem. Korzystając z power banku, można je również wykorzystać wraz z telefonem. Dla przesyłania sygnału audio Natec Lynx wykorzystują typowe podłączenie poprzez 3,5 mm mini-jack.

Produkt jest dostępny na rynku w cenie 39 zł.

Specyfikacja:

Głośniki:

• Moc RMS: 2 x 3 W

• Impedancja: 4 Ohm

• Przetworniki: 40 mm

• dodatkowe wibrujące membrany dla lepszego basu

• Odstęp sygnału od szumu: 60 dB

• Zasilanie przez USB

• Podłączenie audio: mini-jack 3,5 mm

• Długość kabla: 1,3 m