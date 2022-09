Natec Fowler Plus - wielofunkcyjny adapter USB-C z ośmioma portami rozszerzeń

Firma Natec ma już w swojej ofercie dwa sprawdzone multiporty USB: Fowler 2 i Fowler Mini. Dziś do portfolio producenta dołącza trzeci, najbardziej zaawansowany model Fowler Plus, który zapowiada się na obowiązkowy element każdego centrum multimedialnego.

Natec Fowler Plus to wielofunkcyjny adapter USB-C z ośmioma portami rozszerzeń. Na pokładzie znajdują się trzy porty USB 3.0 pozwalające na podłączenie dodatkowych urządzeń i akcesoriów (prędkość przesyłu danych do 5 Gb/s), port HDMI obsługujący rozdzielczość 4K, czytnik kart SD / micro SD, a także port RJ45 zapewniający szybki i stabilny dostęp do przewodowego Internetu aż do 1 Gb/s. Maksymalna moc wyjściowa adaptera wynosi 100 W.



Warto dodać, że multiport został wyposażony w funkcję Power Delivery umożliwiającą równoczesne ładowanie przelotowe ze źródła zasilania. Konstrukcja adaptera jest prosta i lekka - został on wykonany z aluminium i materiału PVC, dzięki czemu powinien być wytrzymały na fizyczne uszkodzenia. Urządzenie jest przygotowane do współpracy z systemami: Windows XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS, Linux i Android. Natec Fowler Plus jest adapterem plug&play, co oznacza, że instalacja sterowników nie jest konieczna.



Multiport Natec Fowler Plus został wyceniony na 249 zł.

Specyfikacja:

• Złącze: USB-C

• Porty wyjściowe: USB 3.0 x 3 / HDMI 4K@30Hz / SD / Micro SD / USB-C PD 3.0 / Gigabit Ethernet (RJ-45)

• Transfer USB: do 5 Gb/s

• Prędkość transmisji portu RJ-45: do 1 Gb/s

• Maksymalna moc wyjściowa: 100 W

• Materiał: aluminium / PVC

• Wymiary: 118 x 49 x 14 mm

• Waga: 82 g

• Wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS, Linux, Android