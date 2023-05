Natec Fowler — seria funkcjonalnych multiportów

Marka Natec znana jest z szerokiej oferty peryferii komputerowych. Szczególnie ciekawą propozycją w portfolio jest seria multiportów Fowler, które mogą okazać się niezwykle przydatne dla osób poszukujących centrum multimedialnego z prawdziwego zdarzenia.

Natec Fowler Mini to podstawowy multiport w ofercie. Produkt wyróżnia się pojedynczym złączem USB 3.0, portem HDMI obsługującym rozdzielczość 4K, a także złączem USB-C Power Delivery umożliwiającym korzystanie z adaptera z równoczesnym ładowaniem przelotowym (60 W). Całość łączy się z komputerem lub smartfonem za pomocą przewodu USB-C i nie wymaga żadnych sterowników. Cena urządzenia to 64,90 zł.

Natec Fowler Slim wyróżnia się bardziej podłużnym kształtem i posiada już nie jeden, lecz dwa porty USB 3.0. Reszta specyfikacji urządzenia pozostaje ta sama co w modelu Mini, a więc nie zabrakło złącza HDMI obsługującego 4K, a także gniazda USB-C Power Delivery, które w tym przypadku oferuje moc wyjściową 100 W. Model ten został wyceniony przez producenta na 119 zł.

Natec Fowler Go to produkt bardzo podobny do wariantu Slim. Na jego pokładzie również znajdziemy dwa porty USB 3.0, gniazdo HDMI obsługujące 4K czy USB-C Power Delivery, jednak model ten wyróżnia się dodatkowym złączem RJ45 (do 1 Gb/s) oferującym dostęp do przewodowego Internetu. Cena tego modelu to 179 zł.

Natec Fowler 2 powinien stanowić nieco ciekawszą propozycję dla fana multimediów. Multiport posiada trzy porty USB 3.0, HDMI wspierające 4K, gniazdo RJ45 (do 100 Mb/s), USB-C Power Delivery (do 100 W), a także gniazda dla kart SD oraz microSD. Warto zwrócić uwagę, że mimo rozbudowanej specyfikacji całość waży zaledwie 75 g. Co ciekawe, Fowler 2 to jedyny model w ofercie działający z konsolą Nintendo Switch. Urządzenie zostało wycenione na 169 zł.

Natec Fowler Plus to najbardziej zaawansowany multiport w ofercie marki Natec. Choć na pierwszy rzut oka całość zapewnia te same możliwości co Fowler 2, to jednak w tym modelu producent postarał się dodatkowo o złącze RJ45 oferujące prędkość transmisji do 1 Gb/s. Nie sposób przeoczyć także kilku zmian w designie urządzenia. Cena produktu to 219 zł.