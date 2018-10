Natec Apion - solidna obudowa w rozsądnej cenie

Własnoręczne składanie komputera to całkiem przyjemna czynność. Oczywiście pod warunkiem, iż jako podstawy używamy rozsądnie zaprojektowanej obudowy, najlepiej z możliwością zarządzania kablami. To do niedawna było głównie domeną droższych modeli. Teraz do oferty Natec trafia model Apion, który może pochwalić się podobnymi właściwościami.

Natec Apion wykonana ze stali i tworzyw sztucznych jest w stanie zmieścić duże (o długości do 350 mm) karty graficzne i wysokie układy chłodzenia (do 150 mm). Takie rozwiązanie pozwala na budowę mocnego komputera wewnątrz tej obudowy.

Obudowa Apion pomieści płyty w formatach: ATX, micro- ATX i mini-ITX. Pod powierzchnią, do której montujemy płytę główną, znajduje się 18 mm wolnej przestrzeni oraz odpowiednio umieszczone otwory do zarządzania kablami. Wnętrze mieści aż 5 wentylatorów: 2 duże, 120-milimetrowe z przodu, 2 mniejsze, 80-milimetrowe z tyłu i jeden większy (120 mm) z boku. Producent zapewnia, że taka liczba wentylatorów pozwoli zachować odpowiedni chłód dla zainstalowanych podzespołów.

Natec Apion wyceniono na 65 zł.

Specyfikacja:

• Format płyty głównej: ATX, micro- ATX, mini-ITX

• Zatoki 5,25”: 1

• Zatoki 3,5”: 3

• Zatoki 2,5”: 2

• Liczba wentylatorów: maksymalnie do 5

• Miejsce montażu zasilacza: góra, ATX

• Zarządzanie okablowaniem: 18 mm pod tacką na płytę główną

• Maksymalna długość karty graficznej: 350 mm

• Maksymalna wysokość układu chłodzącego CPU: 150 mm

• Masa: 2,6 kg

• Wymiary: 385 x 185 x 410 mm