Największe wydarzenie IT dla studentów i specjalistów w Polsce – Warszawskie Dni Informatyki

W dniach 27-28 marca odbędzie się kolejna edycja Warszawskich Dni Informatyki (WDI) - największego wydarzenia IT w Polsce adresowanego do osób szeroko związanych z informatyką, niezależnie od ich poziomu zaawansowania - studentów, programistów, firm IT, startupów oraz entuzjastów.

To co nas wyróżnia to blisko 100 prezentacji i warsztatów prowadzonych przez niedostępnych dla mniejszych wydarzeń znanych ekspertów. Zakres tematyczny jest szeroki - frontend, backend, mobile, administracja infrastrukturą, bezpieczeństwo, data science, sieci, hardware, czy rozwój swojego biznesu startupowego.

Wydarzeniem towarzyszącym, cieszącym się ogromnym zainteresowaniem jest największa w Polsce Giełda Pracy IT. Odnaleźć tam będzie można zarówno wszystkich największych pracodawców z branży IT, jak i modne start-up’y. To niepowtarzalna okazja do złożenia swojego CV a także porozmawiania z liderami branży IT.

Ponad 85% osób biorących udział w poprzednich edycjach wyraziło chęć wzięcia udziału w tegorocznej edycji!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie na www.WarszawskieDniInformatyki.pl.