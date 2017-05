Największa konferencja programistyczna w Polsce już wkrótce w Warszawie i Wrocławiu

Code Europe to największa konferencja programistyczna w Polsce. Już 23 i 25 maja odbędzie się we Wrocławiu i w Warszawie. To jedyna okazja do spotkania 150 ekspertów z największych firm IT na świecie, takich jak GItHub, Google, IBM, Intel, Microsoft, Netflix, Oracle, Spotify czy Uber. Organizatorzy przygotowali aż 50 prelekcji i warsztatów. Czego ciekawego można się będzie dowiedzieć?

Po raz pierwszy w Polsce, właśnie w Warszawie i we Wrocławiu, będzie można spotkać topowych programistów z największych firm IT na świecie:

- Ian Philpot: developer @ Microsoft, pasjonujący się sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym i botami

- Lauren Tan: ekspertka od JavaScript, na co dzień deweloper @ Netflix

- Dustin Whittle: deweloper @ Uber, odpowiadający za UX w aplikacji

- Hiroshi Shibata: ekspert od Ruby, na co dzień kodujący @ GMO Pepabo

Spotkania i warsztaty podczas Code Europe podzielone są na 3 bloki tematyczne: backend/frontend, big data i mobile. Znajdą tu inspirację programiści pracujący w JavaScript, Java i PHP, twórcy aplikacji na Androida, iOS lub Swifta. A także Ci, którzy na co dzień pracują jako specjaliści od baz danych i analitycy.

Code Europe to także przestrzeń do profesjonalnej wymiany doświadczeń, okazja do networkingu z ekspertami i pracownikami znanych firm. Podczas niezobowiązujących rozmów w kuluarach uczestnicy poznają możliwości rozwoju i metody pracy w najbardziej atrakcyjnych firmach technologicznych. Na wiosenną edycję konferencji zgłosiło się już 150 wystawców z branży IT, a wśród nich liderzy: GitHub, Google, IBM, Intel, Microsoft, Netflix, Oracle, Spotify, Trivago i Uber.

Pod koniec kwietnia, w Krakowie, odbyła się pierwsza z trzech konferencji Code Europe zaplanowanych na wiosnę w tym roku. Programiści i prelegenci z całego świata są pod wrażeniem poziomu i merytoryki organizowanych w Polsce wydarzeń. “Bardzo przyjemnie było poprowadzić wykład w Krakowie, do zobaczenia wkrótce!”, “To największa konferencja, na jakiej kiedykolwiek występowałem” - na Twitterze pojawiło się kilkadziesiąt pozytywnych wpisów na temat krakowskiej edycji Code Europe.

Organizatorem konferencji programistycznej Code Europe jest Grupa Absolvent.pl. To już druga edycja Code Europe. Pierwsza cieszyła się ogromną popularnością, wzięło w niej udział 100 prelegentów z całego świata i ponad 9000 programistów, chcących poszerzać swoją wiedzę.

Sprawdź agendę Code Europe: https://www.codeeurope.pl/en

Kiedy i gdzie zapraszamy?

● Wrocław, 23 maja, Hala Stulecia

● Warszawa, 25 maja, PGE Narodowy

Partner technologiczny: Motorola Solutions, Sage

Clean Code Partner: Dassault Systemes, G2A, IGT, Samsung, Scaleworks, StepStone Services

Mecenasi: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Marszałek województwa małopolskiego, Marszałek województwa mazowieckiego, Partnerstwo Miasta Krakowa, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Partnerzy medialni: Gadżetomania, PC Format, Komputer Świat, 4programmers.net

Patroni medialni: bulldogjob.pl, crossweb.pl, decyzje-it.pl, di.com.pl, dotnetomaniak.pl, gomobi.pl, ictprofessional.pl, it-leaders.pl, krakow.pl, kreatorzy.eu, linux-magazine.pl, mobirank.pl, osnews.pl, pcfoster.pl, pixel-magazine.com, programistamag.pl, sekurak.pl, startupacademy.pl, thinkapple.pl, virtual-it.pl, womenintechnology.pl

Bilety do pobrania na: https://www.codeeurope.pl/en

Organizator Code Europe: portal www.absolvent.pl