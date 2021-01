Najpopularniejsze środki transportu XXI wieku

Ilu ludzi lata rocznie samolotami? Czy nadal opłaca się przewozić towary drogą morską? Czy to transport samochodowy jest najpopularniejszy, a może jednak więcej ludzi jeździ obecnie na rowerach niż posiada auta? Dowiedz się, jakie środki transportu są najpopularniejsze w XXI wieku.

Gdyby w latach '50 zapytać kogoś o środki transportu, które będą wiodły prym w XXI wieku, z pewnością usłyszelibyśmy o teleportach, rakietach i wynalazkach pokroju kapsuł poruszających się 1200 km/h w podziemnych tunelach beztlenowych, nad jakimi dopiero trwają prace. Wydawało się bowiem wówczas, że postęp cywilizacyjny następuje tak szybko, że nic, co znane teraz, znane będzie jutro. Tak się jednak nie stało. No, może poza jednym wyjątkiem - "podróżowaniem" w Sieci. popularyzacja Internetu i technologii cyfrowych zdecydowanie rozszerzyła nasze możliwości wirtualnych podróży. Co jednak z tradycyjnym transportem? Który środek jest dziś najpopularniejszy?

Środki transportu o największej popularności

Ziemia, powietrze i woda - poruszanie się w tych trzech wymiarach człowiek XXI wieku opanował nad wyraz dobrze. Nie tylko sam potrafi się szybko przemieszczać się z miejsca na miejsce, ale i efektywnie wykorzystuje środki transportu do przesyłania różnorakich dóbr i towarów z jednego krańca świata na drugi.

Jeśli chcemy mówić tylko o przewozie towarów, to od lat najpopularniejszym środkiem jego transportu jest transport samochodowy. Zaraz za nim plasuje się transport kolejowy. Dla przykładu, tak aby podać jakieś konkretne dane, w 2015 roku, po polskich liniach kolejowych przewieziono łącznie 224,3 mln ton towarów, gdzie za pośrednictwem samochodów ciężarowych aż 1 505,7 mln ton. Jest to zatem statystyka 7 do 1 i podobnie utrzymuje się w wielu innych krajach, choć patrząc nieco szerzej, na terenie UE proporcja jest inna. Wiodący rodzaj transportu towarowego, czyli samochodowy, odpowiada za przewóz około 52-55% wszystkich towarów rocznie, na drugim miejscu jest transport morski (30,0%), a dopiero potem kolejowy (13,0%).

Z kolei najpopularniejszymi środkami transportu osobowego są obecnie:

● samochody,

● samoloty,

● kolej,

● rowery.

Przyjmuje się, że na całym świecie najpowszechniej stosowanymi środkami transportu pasażerskiego są samochody (16 000 mld kilometrów przebytych przez pasażerów), a następnie autobusy (7 000), samoloty (2800), koleje (1900) i koleje miejskie typu tramwaje i metro (250). W dalszej części artykułu podajemy krótki opis każdego z nich wraz ze statystykami.

Transport samochodowy

Samochody od wielu już lat królują wśród środków transportu. Szacuje się, że odpowiadają za około 75% całego ruchu na świecie. Globalnie jest ich aktualnie ponad 1,4 miliarda. W samej tylko Kanadzie ponad 85% gospodarstw domowych posiada przynajmniej jeden samochód, a 39% dwa lub więcej. W Polsce zarejestrowanych jest blisko 30 milionów aut, co daje jeszcze większą statystykę w przełożeniu na mieszkańca.

Transport lotniczy

Samoloty są obecnie najszybszymi środkami transportu i to właśnie temu zawdzięczają swą niebywałą popularność. Odrzutowce osiągają prędkość nawet 955 km na godzinę, a samoloty komercyjne, jakimi najczęściej podróżujemy grupowo na wakacje, około 555 km na godzinę. Szacuje się, że średnio około 4,5-6 miliardów osób wsiada rocznie do samolotów, aby przenieść się z miejsca na miejsce. Jak do tej pory, najwięcej pasażerów skorzystało z lotów lotniczych w 2018 roku. Jak podaje raport World Airport Traffic, było to aż 8,8 miliarda ludzi.

Kolej

Pociągi są stosunkowo szybkim i tanim środkiem transportu, który wykorzystywany jest z powodzeniem przez ludzi z całego świata. Torów kolejowych na świecie jest łącznie ponad 1,1 miliona, a każdego roku z kolei korzysta ponad 4 miliardy ludzi. W samym tylko roku 2018, w Polsce do pociągów wsiadało codziennie średnio 850 tys. osób. Nie jest to wcale mało, zważywszy na populację naszego kraju.

Rowery

Rower, choć stanowi nieco wolniejszy środek transportu, to doskonale nadaje się do poruszania po mieście i na krótsze, kilkudziesięciokilometrowe odległości. Kalkuluje się, że globalnie ponad miliard ludzi z niego korzysta. Niektórzy dla zdrowia, inni, aby uniknąć korków, a jeszcze inni dlatego, że zwyczajnie nie stać ich na własne auto. Zdecydowanie jest to najtańszy środek transportu. Co ciekawe, popyt na rowery nie słabnie a rośnie. Szacuje się, że dziennie na świecie sprzedawanych jest ponad 47 tys. rowerów. To tak, jak gdyby dokładnie co 2 sekundy ktoś kupował sobie rower.

Najbardziej przyjaznym rowerzystom krajem na świecie jest Dania. Aż 9 na 10 osób posiada tam rower, a tylko 4 na 10 osób posiada samochód. Wszyscy ludzie w samej tylko Kopenhadze zsumowani razem przejeżdżą dziennie na rowerze odległość równą 35 przejazdom dookoła świata. Jest tak, ponieważ każdy mieszkaniec Kopenhagi jeździ na rowerze około 3 km dziennie, a połowa duńskich dzieci podróżuje na rowerach do szkoły.

Popularność danego środka transportu różni się w zależności od kraju i regionu

Pomimo tego, że zwykło się mawiać, że świat to jedna globalna wioska, to de facto, wcale tak nie jest. Podobnie jak nie wszędzie na świecie jest Internet i nie każdy człowiek posiada elektroniczną skrzynkę pocztową czy konto na kasyno online, tak nie każdy kraj posiada takie bogactwa, by wszędzie zapewnić sprawną siatkę dróg asfaltowych po których mogą poruszać się auta. Nie każdy kraj jest też tak nowoczesny, by poruszanie się pociągami i metrem stanowiło podstawowy, wszystkim dostępny środek transportu. Nie każda nacja jest tak ekologicznie świadoma, jak Holandia czy Dania, aby popularyzować przemieszczanie się rowerami zamiast spalinowymi autami.

Łatwo o tym zapomnieć, ale jeszcze do początków XX wieku najpopularniejszym środkiem transportu były zwierzęta. Pierwszy silnik spalinowy powstał przecież dopiero w 1885 roku. Przemieszczanie się na duże odległości za pomocą koni, mułów i osłów, dawniej było po prostu codziennością. Podobnie przewóz towarów małymi łodziami i statkami. W wielu regionach nadal tak jest. Biedniejsze kraje Afryki, Ameryki Południowej i Azji do tej pory często korzystają z tych “staroświeckich” środków transportu. Nie z własnego wyboru, ale dlatego, że nie stać ich na tak szybkie tempo rozwoju, jak inne części globu.

Kilka słów podsumowania

Popularność danego środka zależy oczywiście od jego dostępności i kosztów. Nie nam oceniać, co jest lepsze - samochód, pociąg, a może samolot? Wszystko zależy od zasobności Twojego portfela oraz szybkości, z jaką potrzebujesz się przemieścić. Jedno jest jednak pewne, odkąd ekologicznie jesteśmy coraz bardziej świadomi, rola transportu samochodowego w najbliższych latach zacznie globalnie maleć.