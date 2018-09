Najnowsze modele smartfonów TP-Link Neffos na IFA 2018

Już trzeci rok z rzędu TP-Link prezentuje najnowsze modele smartfonów Neffos na berlińskich targach IFA. W czasie tej edycji swoją premierę ma najnowsze urządzenie z portfolio producenta - Neffos P1, który oferuje funkcję projektora, wyświetlającego obraz o przekątnej 200 cali.

Na targach można bliżej zapoznać się z modelami X9 oraz C9A, dostępnymi już w Polsce, a także z C9, który pojawi się na naszym rynku do końca 2018 roku.

Neffos X9, to flagowy model marki, który łączy wysoką jakość wykonania z najnowszymi technologiami i funkcjonalnością, zapewniając najlepszy stosunek jakości do ceny. Smartfon posiada ekran dotykowy FullView o przekątnej 5,99 cala i wąskim obramowaniu. Wydłużony ekran pozwala na wygodniejsze czytanie – przeglądając portale internetowe, media społecznościowe czy jakiekolwiek pliki tekstowe widzimy większy obszar. Komfort oglądania odczuwalny jest też podczas odtwarzania filmów i seriali – dzięki pełnoekranowej opcji i niewielkim ramkom, można odnieść wrażenie trzymania filmu w rękach!

Chcąc sprostać potrzebom coraz bardziej wymagających użytkowników urządzeń mobilnych, Neffos X9 został wyposażony w zestaw dwóch tylnych aparatów: 13Mpx i 5Mpx. Jednoczesne działanie obydwu obiektywów pozwala uzyskać wysokiej jakości zdjęcia portretowe, których pierwszy plan pozostaje bardzo ostry, natomiast tło ulega rozmyciu, tworząc efekt bokeh.

Neffos X9 w bardzo prosty sposób pozwala na wykonanie zdjęć grupowych. Aparat do selfie z szerokokątnym obiektywem 8Mpx został stworzony do wspólnych fotografii z przyjaciółmi. Efektem współpracy z renomowaną firmą ArcSoft, jest wykorzystywanie przez model X9 zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazu, dzięki którym smartfon zawiera 10-poziomowy tryb upiększania.

W poszukiwaniu nowych rozwiązań, marka Neffos nawiązała także współpracę z SenseTime, oferującą usługi oparte na sztucznej inteligencji. Rezultatem wspólnych działań jest dopracowana funkcja inteligentnego wykrywania twarzy. Dzięki zastosowaniu algorytmów, smartfon rozpoznaje rysy właściciela, analizując ponad 100 charakterystycznych punktów jego twarzy.

Zarówno Neffos C9, jak i C9A wyróżnia imponujący ekran HD+, o proporcjach 18:9 i przekątnej wynoszącej odpowiednio 5,99 i 5,45 cala. Wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie gwarantuje użytkownikom niesamowite wrażenia. Obydwa modele mają z przodu aparaty Softlight 5Mpx, dlatego zrobienie selfie przy słabym oświetleniu nie stanowi żadnego problemu. Twarz i tak będzie widoczna w najdrobniejszych szczegółach.

Podobnie jak Neffos X9, modele C9 i C9A posiadają czytniki linii papilarnych oraz funkcję rozpoznawania twarzy w celu szybkiego i wygodnego odblokowywania telefonu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii opartej na sztucznej inteligencji, smartfony rozpoznają rysy twarzy z niezwykłą dokładnością. Użytkownik ma także do dyspozycji wiele filtrów do automatycznego upiększania zdjęć. Nowe smartfony pracują pod kontrolą systemu Android 8.1 wspieranego autorską nakładką NFUI 8.0, która optymalizuje działanie urządzeń i dostarcza użytkownikom wiele udogodnień.

Smartfon Neffos P1 z wbudowanym projektorem laserowym

To nie koniec niespodzianek, które przygotowała marka Neffos. Na targach IFA 2018 prezentowany jest także smartfon Neffos P1 z wbudowanym projektorem laserowym, zdolnym do wyświetlania, na ścianie lub innej gładkiej powierzchni, obrazu o przekątnej aż 200 cali w imponująco wysokiej rozdzielczości.

Neffos P1 wykorzystuje mikro-elektro-mechaniczną technologię laserową (MEMS) i trójkolorową wiązkę światła. W efekcie obraz automatycznie dopasowuje się do ściany, na której jest wyświetlany. W zależności od odległości w jakiej znajduje się smartfon od powierzchni wyświetlania, rozmiar obrazu może wynosić od 70 aż do 200 cali.

W celu osiągnięcia jak najbardziej wyraźnego i żywego obrazu, z głęboką czernią i intensywną bielą, Neffos P1 oferuje kontrast 5000:1, co jest wartością znacznie wyższą niż w standardowym projektorze DLP. Zdecydowana przewaga Neffosa P1 na tym polu oraz szersza gama barw pozwalają uzyskać zachwycający obraz w wysokiej rozdzielczości.

Producent zadbał także o to, aby projektor smartfona był energooszczędny. Urządzenie może wyświetlać obraz bez przerwy aż do czterech godzin na jednym naładowaniu baterii o pojemności 4000mAh.