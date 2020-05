Najnowsze Karty Graficzne NVIDIA GeForce RTX

NVIDIA posiada w swojej kolekcji wiele modeli kart graficznych GeForce RTX, które zaczęto produkować w 2018 roku. Technologia NVIDIA Turning i całkowicie nowa platforma GeForce RTX oferują graczom znacznie więcej niż można się spodziewać. Połączenie tych dwóch pozwala graczom doświadczać świata gier wideo w zupełnie inny sposób, dzięki sztucznej inteligencji i ray tracingu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu o wiele łatwiej jest grać w gry kasynowe darmowe i inne gry wideo.

Niedawno NVIDIA przedstawiła odnowione karty graficzne GeForce RTX 2080 Super i GeForce RTX 2070 Super, które mają przyspieszyć pracę komputera i ułatwić codzienne korzystanie z niego. Teraz klienci firmy mogą zakupić również nowe laptopy o większej mocy i z mocniejszymi układami graficznymi. Szybkość przekazywania danych zostanie zwiększona, a cena takich urządzeń będzie miłym zaskoczeniem dla klientów firmy NVIDIA.

Już dzisiaj istnieje możliwość zakupienia nowych kart graficznych GeForce RTX 2080 Super i GeForce RTX 2070 Super. Na oficjalnej stronie NVIDIA Polacy mogą zamówić GeForce RTX 2080 Super za 3 349 PLN, a GeForce RTX 2070 Super będzie kosztowało 2 399 PLN. Ceny kart graficznych mogą się jednak różnić u poszczególnych partnerów NVIDIA.

Specyfikacja Układów GeForce RTX

Przyjrzyjmy się trochę bliżej na to, co mają nam do zaoferowanie odświeżone wersje Super modeli GeForce RTX 2080 i GeForce RTX 2070. Moc karty RTX 2080 Super opiera się na architekturze GRUP Turing. RTX 2080 Super oferuje 3072 rdzenie CUDA i 8 giga Rays. Podwyższona częstotliwość karty sięga 1815 MHz, a bazowa częstotliwość wynosi 1650 MHz. Jego RTX-OPS wynosi 63 T. W nowej karcie na pewno bardzo cieszy graczy specyfikacja pamięci karty. Szybkość pamięci wynosi 15.5 Gbps, standardowa konfiguracja pamięci to 8 GB GDDR6, a szerokość magistrali rozciąga się na 256 bitów.

GeForce RTX 2070 Super jest nieco słabszy, ale też bardzo imponująco się prezentuje na tle swoich poprzedników. Szybkość pamięci wynosi tutaj 14 Gbps z 256 bitową szerokością magistrali, co jest jeszcze lepszym wynikiem niż GeForce RTX 2080 Super. GeForce RTX 2070 super oferuje 2560 rdzenie CUDA i bufor ramki 8 GD GDDR6. Częstotliwość podwyższona sięga do 1770 MHz, a bazowa wynosi 1650 MHz.

Obie karty obsługują takie funkcje jak rdzenie RT, rdzenie Tensor, NVIDIA DLSS, Adaptive Shading, GeForce Experience, 4 GPU Boost i wiele innych podstawowych funkcji, które mieszczą się w większości kart graficznych.

Starsze Karty Graficzne GeForce RTX

Oprócz odświeżenia najnowszych modeli Super, NVIDIA wprowadziło także modyfikację GeForce'a RTX 2070 i RTX 2060. Ich nazwa nie została zmieniona, ale dostępna aktualizacja ma przyśpieszyć niektóre procesy kart graficznych. A mianowicie, NVIDIA zmieniła opcje zasilania i stosuje pamięć GDDR6 o niższym napięciu. Niższy pobór energii ma sprawić, że jej większa część zostanie przekierowana na wsparcie układu graficznego.

Nowe Laptopy od NVIDIA

Odświeżając najnowsze karty graficzne firma postanowiła również wypuścić nowe laptopy, które będą miały wbudowane karty GeForce RTX 2080 lub GeForce RTX 2070. W najnowszych modelach laptopa klienci znajdą nowinkę NVIDIA Max-Q Dynamic Boost. Nowa dynamika pozwala na kierowanie mocą karty i nie będzie obciążać za bardzo CPU i GPU. Dzięki Dynamic Boost nowo wyświetlona gra lub aplikacja nie będą mocno obciążały procesora.

Laptopy z układami GeForce RTX trafią na rynek sprzedaży prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Będzie to wielka możliwość wyboru, bo pojawią się modele zarówno z procesorami Intela, jak i te z chipami AMD. Wszystko to ma poprawić efektywność GPU i zmniejszyć nakład na procesor.

W sprzedaży znajdzie się również 10 nowych laptopów RTX Studio, a pośród nich pojawią się takie produkty jak Acer ConceptD 7 Ezel, czy Razer Blade 15. Firma NVIDIA nadal pozostaje jedną z wiodących firm na rynku kart graficznych i ona często oferuje swoje nowe modele w dużo niższej cenie. Firma NVIDIA jest doświadczonym graczem w branży i wie, czego najbardziej oczekują jej klienci.