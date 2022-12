Najlepsze laptopy gamingowe na 2023 rok

Wybór dostępnych na rynku laptopów jest obecnie ogromny. Kiedyś stosunkowo konkretne pojęcie „laptop” kryło za sobą jeden typ sprzętu, czyli przenośny komputer zbudowany z podstawy z klawiaturą i przytwierdzonego do niej zawiasem ekranu. Dziś pojęcie laptop jest raczej ogólnym określeniem całej gałęzi sprzętów. Od służących do przeglądania internetu Chromebooków, przez biznesowe ultrabooki, aż do wystrojonych pod gry wideo laptopów gamingowych.

To, jaki typ sprzętu powinieneś wybrać, zależy od Twoich potrzeb i tego, do czego swojego laptopa zamierzasz używać. Jeśli tylko przeglądasz internet i media społecznościowe, a jedyne gry, w jakie grasz, to gry przeglądarkowe, takie jak sloty w kasynie internetowym, to w zupełności wystarczy Ci prosty i tani Chromebook. Podobnie jeśli lapop służy Ci do przeglądania aktuanych zakładów i typów sportowych. ale jeśli zamierzasz swojego nowego laptopa zamienić w przenośną konsolę do nowoczesnych gier wideo, to musisz przygotować nieco więcej gotówki i wybrać typ laptopa popularnie określany jako gamingowy.

Czytając ten artykuł, poznasz kilka naszych propozycji laptopów gamingowych na rok 2023. Podpowiemy Ci też, na co zwrócić uwagę wybierając ten typ sprzętu.

Asus ROG Zephyrus G14

Ten model Asusa to dobry wybór dla osób, które bardziej doceniają karty graficzne od AMD. Kupując tego laptopa, możesz wybrać jedną z topowych kart graficznych z serii Ryzen. Dzięki nim każda, nawet najnowsza gra, będzie na Twoim laptopie działała bez problemu. Zaletą tego laptopa jest też jego nieduży rozmiar i niska waga – jak na standardy laptopów gamingowych – oraz pojemna bateria. Cechy te sprawiają, że jest to laptop dla osób, które chcą być właścicielami potężnego, ale jednocześnie mobilnego urządzenia.

● Średnia cena: 7 000 zł

● Karta graficzna: AMD Radeon™ RX 6800S lub AMD Radeon™ RX 6700S

● Pamięć karty graficznej: 8GB

● Procesor: AMD Ryzen™ 9 6900 HS lub AMD Ryzen™ 7 6800H

● Liczba rdzeni procesora: 8

● RAM: do 24 GB

● Pamięć wbudowana: M.2 PCIe® 4.0 SSD 512GB | 1TB

● Bateria: 76 Wh

● Wymiary: 312 × 227 × 19,5 (mm)

● Waga: 1,75 kg

Razer Blade 15

Razer pozwala na całkiem elastyczne dostosowanie podzespołów tego laptopa gamingowego. Można wybierać różne procesory, karty graficzne czy pamięci. Prezentowany przez nas przykład jest stosunkowo typowy i, naszym zdaniem, optymalny. Tym, co wyróżnia ten komputer, jest świetna karta graficzna, która z łatwością poradzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami. Kosztem tego jest wysoka cena urządzenia i jego spore rozmiary. Jest to więc rozwiązanie dla osób dysponujących sporym budżetem, które jednocześnie niezbyt często przenoszą swojego laptopa.

● Średnia cena: 9 000 zł

● Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q + Intel UHD

● Procesor: Intel Core i7-10875H

● Liczba rdzeni procesora: 8

● RAM: 16 GB i możliwość rozszerzenia do 32 GB

● Pamięć wbudowana: 1 TB

● Wymiary: 355 × 235 × 18,6 (mm)

● Waga: 2,12 kg

Lenovo Legion 5 Pro

Laptopy gamingowe tej firmy zdążyły wypracować sobie miano dających najlepsze osiągi za najniższą cenę. W przypadku tego sprzętu cena nie jest co prawda wyjątkowo niska, ale nie zapominajmy, że na jego pokładzie znajduje się jedna z najlepszych obecnie produkowanych kart graficznych do laptopów. Aby jednak osiągnąć taki, a nie inny wynik finansowy, producenci musieli znaleźć oszczędności w innych miejscach. Graczom daje w kość najmocniej niewielka ilość wbudowanej pamięci SSD. Jeśli więc zdecydujesz się na ten sprzęt, to od razu pomyśl o dokupieniu dodatkowego dysku. Ten wbudowany szybko zapełni się, jeśli zechcesz wykorzystać potencjał karty graficznej. Innymi wadami tego modelu jest jego duży rozmiar i waga.

● Średnia cena: 8 000

● Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU

● Pamięć karty graficznej: 8 GB

● Procesor: Intel Core i7–12700H 3.5GHz (24M cache, 4.7GHz Max Turbo)

● RAM: 32 GB do 64 GB

● Pamięć wbudowana: 512 GB

● Wymiary: 362 × 260 × 22,5 (mm)

● Waga: 2,4

MSI GE66 Rider

Ostatni laptop, który pragniemy Ci polecić, to nieco bardziej ekonomiczne rozwiązanie, a co za tym idzie – nie jest to najmocniejszy sprzęt. Jego karta graficzna co prawda poradzi sobie z najnowszymi grami, ale nie możesz liczyć na rozgrywkę na ustawieniach ultra ze znośną liczbą FPS-ów. Jest to jednak na tyle dobra karta, że jeszcze przez co najmniej kilka lat będzie w stanie poradzić sobie z nowymi grami.

● Średnia cena: 5 000 zł

● Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080

● Procesor: Intel Core i7-10875H

● RAM: 16 GB

● Pamięć wbudowana: 1 TB

Podsumowanie

Tak jak obiecaliśmy we wstępie, mamy dla Ciebie radę, która pozwoli Ci wybrać najlepszy dla Ciebie laptop gamingowy. Przede wszystkim zwróć uwagę na model zamontowanej karty graficznej. Nawet te same modele laptopów bywają wyposażane w różne karty graficzne, a to właśnie od nich zależy to, jak komputer będzie sobie radził po uruchomieniu gry. Wybierając laptopa gamingowego, wybieraj raczej kartę graficzną, a nie producenta czy model.