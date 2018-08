Najbardziej zaawansowana klawiatura membranowa dla graczy – Sharkoon SGK4

Sharkoon SGK3 to jedna z najlepiej sprzedających się klawiatur mechanicznych w Polsce, dlatego producent zamiast próbować na siłę ją ulepszać postanowił rzucić wyzwanie konkurencji w innej kategorii czyli membranówkach. Niemiecka firma przedstawia nam nową klawiaturę z serii SKILLER o nazwie SGK4.

Zwykłe klawiatury membranowe mają tak zwany 2-key rollover, czyli można tylko dwa klawisze na raz wcisnąć tak, aby wszystko na pewno zostało przekazane do komputera. Droższe membranówki mają już 6-key rollover, ale różnie wychodzi z działaniem tego w zależności o które klawisze chodzi. Klawiatura Sharkoon SGK4 ma już n-key rollover, czyli jak przy mechanikach możemy wcisnąć wreszcie wszystkie klawisze na raz i mamy pewność, że wszystko będzie przesłane do kompa, a żaden nasz rozkaz w grze nie zniknie. Nie ma chyba nic gorszego niż przegrać mecz z wkurzającym wrogiem przez kiepski sprzęt, który nie przekazał do gry wciśnięcia przez nas kilku klawiszy na raz. Natomiast co jeśli chodzi o szybkość? Przy Sharkoon SGK4 wszystko leci do komputera z prędkością 1000 Hz, więc z maksymalną prędkością jakie prezentują w tej chwili nawet najdroższe klawiatury na świecie.

Jednym z fajnych bajerów w klawiaturze SGK4 jest specjalna opcja zablokowania wszystkich klawiszy. Można to zrobić naciskając jednocześnie przycisk Sharkoon oraz F8. Jest to bardzo przydatna rzecz w sytuacji, jeśli nie chcemy by rodzeństwo czy ktoś znajomy grzebał na naszym PC, jak my musimy na chwilę od niego odejść.

Nieraz w różnych grach denerwuje nas rozłożenie skrótów, bo przecież jak w czasie meczu mamy nacisnąć jedną ręką na raz klawisze typu O i Z? Po prostu, się nie da, przez co tracimy w czasie gry cenne sekundy. Tutaj Sharkoon przychodzi na ratunek ze swoim oprogramowaniem i profilami. W SGK4 możemy ustawić, że po włączeniu danej gry profil klawiatury sam automatycznie się przełączy na wybrane przez nas ustawienia. Potrafi to dać dużą przewagę, bo klawisze, których nie da rady normalnie ruszać w tej grze, będziemy mogli wreszcie ustawić koło siebie, a to w czasie wielu meczy nieraz pozwoli nam w pokonaniu przeciwnika. Jak dorzucimy do tego jeszcze makra, czyli zapisanie pod jednym klawiszem kombinacji wielu klawiszy i nawet przyciśnięć myszką z różnymi odległościami czasowymi, to możemy wymiatać prawie jak zawodowi gracze. Oprogramowanie w SGK4 jest właśnie tak stworzone, aby nam ułatwić życie, a do tego instrukcja w języku polskim ma 22 strony, więc nawet osoba, która dopiero zaczyna swoją karierę w grach online powinna sobie z tym poradzić. Opisane tutaj funkcje i cechy to dopiero początek wielu różnych możliwości o których więcej można przeczytać w danych technicznych.

Dane techniczne:

Nazwa: Klawiatura dla graczy Sharkoon SKILLER SGK4 RGB

Kod kreskowy: 4044951020478

Układ klawiatury: US (amerykański) (standardowy w Polsce)

Ilość bloków w klawiaturze: 3 (czyli z Numpadem)

Typ klawiatury: Gamingowa

Switche: Membranowe

Podświetlenie: RGB

Ilość kolorów: 16.8 milionów

Ilość stref podświetlenia na klawiaturze: 6 stref

Regulacja siły podświetlenia: Tak

Różne efekty podświetlenia: Tak

Szybkość odświeżania USB: 1000 Hz

Możliwość wyłączenia klawisza Windows: Tak

Wymiary: 472 x 212 x 43 mm (długość x szerokość x wysokość)

Waga z kablem: 955 g

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7/8/10 i nowsze

Profile klawiszy: Tak

Klawisze z funkcjami multimedialnymi: Tak

Anti-Ghosting: Tak

Obsługa N-Key Rollover (wiele klawiszy na raz): Tak

Szybka zamiana funkcji strzałek z klawiszami WASD: Tak

Średnia długość życia klawiszy: 10 milionów wciśnięć

Podłączenie: na USB

Długość kabla: 180cm

Kabel z oplotem ochronnym: Tak

Pozłacane styki w celu zmniejszenia zakłóceń na kontaktach: Tak

Oprogramowanie gamingowe do konfiguracji: Tak

Indywidualna konfiguracja funkcji klawiszy: Tak

Liczba profili: 4

Wbudowana pamięć na profile do gier: Tak, 256 kb

Cechy dodatkowe:

- Najbardziej zaawansowane oprogramowanie do klawiatury membranowej na rynku dające dużą przewagę w grach, razem z instrukcją do niego po polsku na 22 strony

- Funkcja szybkiej blokady klawiatury przy odchodzeniu od biurka

- Podświetlenie RGB z 16.8 milionami kolorów do wyboru oraz różnymi efektami podświetlenia

- Łatwa regulacja jasności podświetlenia czy nawet jego wyłączenia

- Szybka zamiana funkcji WASD ze strzałkami do rozmowy na czacie w czasie gry

- Bardzo cicha praca w porównaniu do klawiatur mechanicznych

- Wbudowana wygodna podstawka pod nadgarstki

- Szybki powrót do przeglądarki (nauki) z gry za pomocą kombinacji klawisza Sharkoon+F4

- Całość zaprojektowana w Niemczech i z niemiecką kontrolą jakości przy każdej sztuce