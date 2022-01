Nagradzany 6-portowy wielogigabitowy niezarządzalny przełącznik D-Linka już dostępny w sprzedaży

D-Link, światowy lider w technologiach sieciowych, wprowadził do oferty 6-portowy wielogigabitowy niezarządzalny przełącznik DMS-106XT. To kolejna pozycja w rodzinie wielogigabitowych urządzeń D-Link, DMS-106XT jest przeznaczony dla firm sektora MŚP oraz zaawansowanych użytkowników prywatnych poszukujących wysokowydajnych oraz przystępnych cenowo rozwiązań eliminujących wąskie gardła oraz zwiększających wydajność połączeń sieciowych.

DMS-106XT udostępnia 10 gigabitowy port dla połączenia sieci szkieletowej lub urządzeniom pamięci masowej NAS, maksymalizując przepustowość, co przekłada się na niezakłócony przepływ danych. Natomiast pozostałe pięć wbudowanych 2,5 gigabitowych portów umożliwia podłączenie punktów dostępowych Wi-Fi 6, takich jak Nuclias Connect oraz Cloud (DAP-X2850 i DBA-X2830P).

DMS-106XT to rozwiązanie stworzone z myślą o budowie wymagającej sieci firmowej lub domowej. Tryb Turbo przeznaczony dla zastosowań wrażliwych na upływ czasu, nieustannie zmniejsza opóźniania oraz umożliwia wbudowanej funkcji QoS nadawanie priorytetów ruchowi sieciowemu do i z krytycznych urządzeń oraz zapewnia bezproblemowe dostarczanie przesyłanych strumieniowo wideo w jakości 4K/8K. DMS-106XT to konstrukcja z chłodzeniem pasywnym, zapewniająca większą wytrzymałość i ciche działanie, zamknięta w matowo-szarej aluminiowej obudowie,

Wielogigabitowe porty DMS-106XT są wstecznie kompatybilne ze starszymi urządzeniami i okablowaniem, co zwiększa wachlarz zastosowań i umożliwia użycie przełącznika tam, gdzie wymagana jest dodatkowa przepustowość. Wdrożenie DMS-106XT nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów związanych z wymianą okablowania lub zakupu nowych urządzeń. DMS-106XT to nie tylko wydajny przełącznik z bogatą funkcjonalnością, ale także zdobywca nagród Red Dot Award oraz Good Design Award.

Pozostałe urządzenia D-Link wspierające połączenia wielogigabitowe, umożliwiające przystępną cenowo rozbudowę sieci to 2,5G adapter Ethernet USB-C (DUB-E250), zaprojektowany w celu eliminacji zatorów sieciowych, dzięki 2,5 raza większej przepustowości gigabitowych połączeń Ethernet. Także nowa generacja stakowalnych przełączników Warstwy 3 z funkcją Zarządzania Smart z rodziny DGS-1520 wspiera 2,5G Ethernet w celu maksymalizacji przepustowości w całej sieci.