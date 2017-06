Myszka idealna dla progamerów od Xtrfy i Ninjas in Pyjamas

Ninjas in Pyjamas, światowej sławy organizacja sportów elektronicznych oraz właściciel szwedzkiej marki Xtrfy, oferującej sprzęt gamingowy, poinformowały o zakończeniu prac nad nową myszką – Xtrfy M1 Optical. Gryzonia stworzyli profesjonalni gracze zasilających szeregi NiP. M1 Optical to rezultat badań nad rozwiązaniami, które sprostają wymaganiom nawet najbardziej rygorystycznym e-sportowcom.

Historia M1 sięga swoimi korzeniami do 2014 roku, kiedy Ninjas in Pyjamas rozpoczęło tworzenie sprzętu gamingowego pod marką Xtrfy. Przez lata udoskonalano kształt, uchwyt oraz konstrukcję myszki, która następnie została przetestowana i zatwierdzona przez najlepszych e-sportowców na świecie.

– Jestem podekscytowany, mogąc ogłosić oficjalną premierę M1. Włożyliśmy mnóstwo czasu i serca w proces tworzenia sprzętu. Ta myszka to ideał i spełnienie moich marzeń – komentuje Adam „friberg” Friberg, profesjonalny zawodnik CS:GO oraz jeden z byłych członków drużyny NiP.

M1 Optical wyposażono w najlepsze, starannie wyselekcjonowane przez programerów podzespoły. Posiada: ergonomiczny kształt, teflonowe ślizgacze, gumowaną obudowę, sensor optyczny PixArt PMW3310 dostosowujący się do powierzchni każdej podkładki, 5 programowalnych przycisków, kabel w oplocie oraz gustowne, żółte podświetlenie LED.

– M1 zbudowano w oparciu o wysokiej klasy komponenty, które od dawna uznawane są za najlepsze na rynku. W trakcie najbardziej wymagających zawodów e-sportowych, niezawodny sprzęt to klucz do sukcesu – mówi Erik Jensen, CTO w Xtrfy.

– Pracowaliśmy nad M1 bardzo długo. Korzystając z już wypracowanych schematów działań, sprawdzonych podczas konstruowania myszek M2 i M3, zaprojektowaliśmy sprzęt perfekcyjny. Wiedzieliśmy, że zanim nie będziemy pewni, że stworzyliśmy ideał, nie pokażemy go światu. Dziś wiemy, że osiągnęliśmy cel. W ręce graczy oddajemy produkt doskonały – dodaje Jensen.

Xtrfy M1 Optical będzie dostępna we wszystkich sklepach jesienią tego roku w dwóch wersjach do wyboru: standardowej oraz z logiem Ninjas in Pyjamas na grzbiecie myszki.