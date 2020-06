Mysz Cooler Master MM711 w elektryzujących barwach

Cooler Master MM711 to mysz dla graczy, która skrywa topowe podzespoły w konstrukcji o wadze piórkowej. Dostępna dotychczas w białej i czarnej odsłonie już niebawem pojawi się w nowych barwach. Producent przygotował wersje o nazwach Blue Steel i Golden Red.

Na początku Cooler Master postawił na klasykę. Mysz dla graczy MM711 zadebiutowała w dwóch opcjach kolorystycznych, a każda z nich w matowej i błyszczącej wersji wykończenia. Połączenie jednego z najlepszych sensorów (PixArt PMW3389), japońskich przełączników (Omron) i ultralekkiej konstrukcji o strukturze plastra miodu zostało okraszone podświetleniem RGB LED. Taka kombinacja to ukłon w stronę najbardziej wymagających.



Teraz producent postanowił pójść krok dalej i zaoferować nowe wersje kolorystyczne. Mysz Cooler Master MM711 Blue Steel to sprawdzona mieszanka zamknięta w obudowie o pomalowanej metalicznym, niebieskim lakierem. Ten kolor okazał się zdecydowanym faworytem podczas prezentacji całej palety na targach CES 2020. Producent posłuchał więc głosu fanów i wprowadził urządzenie we wskazanej barwie do portfolio.



Druga propozycja to mysz Cooler Master M711 Golden Red. Jeśli komuś złoto-czerwone wykończenie kojarzy się z Dalekim Wschodem, to… jest to dobre skojarzenie. Rok 2020 jest rokiem księżycowym chińskiego szczura. Producent jednak bardziej skłania się ku wersji Rok Myszy, gdyż chiński symbol dopuszcza również taką interpretację. Komputerowy gryzoń otrzymał zatem klimatyczne wykończenie nawiązujące do ziemi i ognia.

Myszy Cooler Master MM711 Blue Steel i MM711 Golden Red trafią na sklepowe półki w przyszłym kwartale. Ich ceny nie powinny odbiegać od bardziej klasycznych wersji.

Dane techniczne:

• Typ myszy: przewodowa

• Typ chwytu: claw, palm i fingertip

• Sensor: PixArt PMW3389

• Rozdzielczość: do 16000 DPI

o dostępne poziomy czułości: 400, 800, 1200(domyślny), 1600, 3200, 6400, 16000 DPI

• Szybkość śledzenia: 400 IPS

• Przyspieszenie: do 50 G

• Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz

• Lift-Off Distance: < 2 mm

• Wbudowana pamięć: 512 kB

• Procesor: ARM Cortex M0+

• Liczba przycisków: 6

• Przełączniki i żywotność przycisków: OMRON, do 20 milionów kliknięć dla przycisków głównych (lewy i prawy)

• Podświetlenie: dwustrefowe RGB LED (16,7 mln kolorów)

• Materiał: plastik ABS

• Dostępne kolory i wersje wykończeniowe:

o czarny (matowy lub błyszczący),

o biały (matowy lub błyszczący),

o niebieski (nowość, metalizowane)

o złoty (nowość, matowy lub błyszczący)

• Przewód: 1,8 m USB

• Wymiary: 116,6 x 62,6 x 38,3 mm

• Waga: <60 g (bez przewodu)

• Gwarancja: 2 lata