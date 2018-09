MyKronoz ZeCirlce² - estetyczny smartwatch z bogatymi możliwościami

Smartwatche pojawiły się stosunkowo niedawno i szturmem zdobyły sobie przychylność użytkowników. ZeCirlce² od szwajcarskiej firmy MyKronoz poza typowymi dla smartwatchy możliwościami jak pomiar tętna, mierzenie przebytego dystansu czy liczenie spalonych kalorii, ma m.in. możliwość kontrolowania odtwarzania muzyki.

Smartfony, smartwatche, smartbandy. Świat stał się “smart” w ciągu ledwie dekady. Wraz z urządzeniami wyewoluowały codzienne czynności, jak chociażby mobilne słuchanie muzyki. Kiedyś wymagające przygotowania sobie listy utworów, zwykle w bardzo ograniczonej liczbie. Dziś, dzięki serwisom takim jak Spotify, mamy dostęp do olbrzymiej kolekcji muzyki. Rzecz w tym, że nie wszystkie proponowane utwory muszą nas zadowalać. Przeskakiwanie między kolejnymi piosenkami wymaga jednak ciągłego sięgania po telefon, co nie jest szczytem wygody. Można to jednak zrobić za pomocą smartwatcha ZeCrircle², urządzenia, które mamy zawszę na ręce.

ZeCirlce² zgodnie ze swoją nazwą ma prosty kształt koła, umieszczonego w silikonowej opasce. Wygląda przy tym znacznie poważniej niż wiele smartwatchy obecnych na rynku. Producent zapewnia, że jest to urządzenie o bogatych możliwościach. Pełna lista dostępnych funkcji obejmuje ponad 20 pozycji w tym: kontrolowanie zdalne aparatu w sparowanym telefonie, wyświetlanie powiadomień, monitoring snu czy pomiar tętna.

ZeCirlce² ma sprawdzić się także w roli osobistego trenera. Urządzenie oferuje funkcje sportowe, takie jak pomiar przebytego dystansu, czy wyznaczanie tzw. celów treningowych. Jeśli podczas treningu złapie nas ulewa, to nie będzie to koniec naszego ZeCirlce². Z certyfikatem IP67 jest odporny na zalanie.

Za smartwatch MyKronoz ZeCirlce² przyjdzie nam zapłacić ok. 185 zł.

Specyfikacja:

• Bluetooth: 4.0 BLE

• Ekran: 240 x 198

• Czas pracy na baterii: do 5 dni

• Pojemność baterii 70 mAh

• Odporność: certyfikat IP67

• Współpracuje z systemami: Android 5.0 lub nowszy / iOS 8 lub nowszy

• Wymiary [mm]: 254 x 34,5 x 11,2

• Masa [g]: 21