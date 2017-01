Mushkin Carbon KB-001 - nowa klawiatura

Firma Mushkin rozpoczyna działania na rynku akcesoriów komputerowych. Producent ten znany był do tej pory głównie z pamięci RAM i dysków SSD. Teraz do swojej oferty wprowadził klawiaturę mechaniczną carbon KB-001, która niebawem zagości w sklepach.



Nowość będzie wyposażona w przełączniki mechaniczne i podświetlenie klawiszy. Mushkin Carbon KB-001 to jednak nie do końca nowa konstrukcja, ponieważ jest ona oparta o model KM02 marki Delux. Zmieniono w niej przełączniki z Kalih Blue na Kalih Brown i dodano oznaczenia marki Mushkin. Reszta jest identyczna. Widzimy, że będzie to pełnowymiarowy produkt z blokiem numerycznym i klawiszami funkcyjnymi. Podświetlenie obejmuje całą paletę 16,8 miliona barw. Wymiary Mushkin Carbon KB-001 to 451,2 x 165,9 x 36,9 mm, a całość zamknięto w obudowie ze szczotkowanego aluminium.



Klawiaturę podłączamy do komputera za pomocą złącza USB. Będzie ona kosztowała około 70 dolarów, czyli o 10 dolarów więcej niż produkt firmy Delux KM02.