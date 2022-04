Multiport Hama USB-C z 12 gniazdami i wbudowaną ładowarką indukcyjną. Niezależność w każdej sytuacji

W ofercie marki pojawił się już hub z 12 różnymi złączami, takimi jak USB-A i C, HDMI, Ethernet, Jack 3,5 mm oraz slotami na karty (micro)SD. Dodatkową użyteczną funkcją tego istnego kombajnu jest możliwość bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych.



Z roku na rok jesteśmy otoczeni coraz większą liczbą elektronicznych urządzeń w różnych standardach, a przecież komputer czy tablet dysponuje ograniczoną liczbę portów do ich podłączenia. Zapomnijmy o żonglerce masą kabli, bo wystarczy zainteresować się wielofunkcyjnym multiportem Hama USB-C z 12 złączami, w dodatku mogącym naładować smartfon czy tablet.



Multiport przybiera kształt czarno-szarego, stonowanego wizualnie pudełka o szerokości i głębokości 10,5 cm oraz wysokości 2,3 cm. Długość dołączonego kabla USB-C wynosi 15 cm. Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu się całej konstrukcji po powierzchni blatu stołu czy biurka.



Wyposażono go w technologię ładowania indukcyjnego do wygodnego bezprzewodowego ładowania kompatybilnego smartfona. Wystarczy odpowiednio położyć go na urządzeniu, a proces zasilania energią rozpocznie się samoczynnie. Ta nowość produktowa zapewnia szybkość transferu danych do 5 Gbps, jest również kompatybilna ze standardem Thunderbolt 3/4.



Wbudowane gniazdo USB typu C obsługuje standard USB Power Delivery (USD PD), umożliwiając ładowanie za pomocą zasilacza USB-C. Nie brak tu portu HDMI dla uzyskania ostrej jak brzytwa jakości kinowej obrazu Ultra HD o wysokiej rozdzielczości 4096 x 2160 pikseli (4K). W hubie znajdziemy też gniazdo Ethernet, zapewniające transmisję danych w sieci o wartości do 1 Gbit/s. Multiport może też funkcjonować jak czytnik kart SD i microSD, obsługujący karty pamięci o pojemności do 2 TB. Producent pomyślał też m.in. o klasycznym wejściu 3,5 mm audio dla uzyskania świetnej jakości dźwięku stereo hi-fi o wysokiej rozdzielczości.



Warto wspomnieć, że spory rozstaw gniazd pozwala na bezproblemowe podłączanie nawet szerokich wtyczek. Natomiast zastosowanie elastycznych materiałów minimalizuje ryzyko złamania przewodu, co przecież dzieje się w takich sytuacjach całkiem często.



Multiport Hama z ładowaniem indukcyjnym, dostępne złącza:



4 x USB-A, np. do zewnętrznego dysku twardego, pendrive’a, myszki, klawiatury czy drukarki;

1 x USB-C do pamięci USB, myszki, klawiatury lub drukarki;

1 x USB-C do ładowarki czy zasilacza Power Delivery;

1 x VGA do podłączenia np. monitora, telewizora albo projektora;

1 x HDMI do połączenia np. z telewizorem, monitorem czy projektorem;

1 x LAN/Ethernet, np. do kablowych połączeń internetowych/sieciowych;

1 x czytnik kart SD dla kart pamięci SD, SDHC, SDXC;

1 x czytnik kart microSD np. dla kart pamięci microSD, microSDHC, microSDXC;

1 x 3,5 mm audio/AUX np. dla słuchawek, zestawów słuchawkowych lub głośników

Sugerowana cena detaliczna tej nowej propozycji w ofercie firmy Hama wynosi 349 zł.