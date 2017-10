MSI Vortex G25 - mały komputer dla graczy

Firma MSI zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego modelu komputera Vortex G25, który spełnić ma wymagania wymagających graczy. Urządzenie waży zaledwie 2,5 kilograma i jest zamknięte w obudowie o pojemności 2,5 litra.



Użytkownik ma do dyspozycji wysokiej jakości system audio z ESS Sabre, wydajne chłodzenie z dwiema turbinami i ośmioma ciepłowodami, miejsce na dysk 2,5 cala oraz nośnik SSD (M.2 NVM2 lub SATA). Na pokładzie zastosowano procesor Intel Core i7-8700 z sześcioma rdzeniami o taktowaniu 3,2 ~ 4,3 GHz, płytę główną Intel Z370 Express, cztery sloty na pamięci RAM DDR4-2400 o maksymalnej pojemności 64 GB, kartę graficzną GTX 1070 z 8 GB GDDR5 lub GTX 1060 z 6 GB GDDR5 lub GTX 1060 z 3 GB pamięci GDDR5, Blutetooth 4.1, Killer Double Shot Pro, zasilacz 330 W lub 230 W (zależy od wersji), gniazda: 1x USB 3.1 typu C (10 Gbps), 1x USB 3.1 typu C (5 Gbps), 4x USB 3.0, 2x HDMI 2.0, 2x mini jack oraz 1x TOSLink.



Komputer będzie pracował pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 Home lub Pro. Będziemy mogli zamontować go np. na ścianie za pomocą otworów VESA.