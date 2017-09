MSI Radeon RX Vega 64 - prawie autorska konstrukcja...

MSI także jest wśród grona producentów cierpiących na brak dostępności procesorów AMD Vega, w związku z czym póki co możemy zapomnieć o konstrukcjach niereferencyjnych. W zamian za to, tajwański producent zaprezentował referencyjną, lecz nieco „przemeblowaną” Vegę 64 o oznaczeniu Air Boost.

Tak w zasadzie, to ciężko powiedzieć, czym się różni ta wersja od propozycji AMD - tak naprawdę, to zamiast logo AMD mamy MSI i… Na tym chyba koniec. Także zastosowano tu znany system chłodzenia powietrznego, składający się z sporej wielkości radiatora i turbiny, zmodyfikowano jednak nieco tylny panel, powiększając otwory przez które ucieka ciepłe powietrze, a jeśli chodzi o wyjścia obrazu to oddano do dyspozycji 3x DisplayPort a także jedno HDMI.

Według wstępnych zapowiedzi, pierwsze niereferencyjne modele od MSI zostaną zaprezentowane w połowie października, jednak nadal nie wiadomo, czy będzie można je kupić (sic!) – podobnie zresztą, jak w przypadku opisywanego modelu. Wiemy, że jest i… tyle. Nie podano ani daty premiery, ani ceny.