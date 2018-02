MSI Radeon RX 580 Armor MK2 - nowe karty graficzne

Firma MSI wprowadzi do swojej oferty nowe modele kart graficznych Radeon RX 580 Armor MK2, które będą dedykowane osobom, które są zainteresowane podkręconymi zegarami i 8 GB pamięci GDDR5.



Skala OC nie robi tutaj jakiegoś wrażenia. GPU działa z częstotliwością 1353 MHz w przypadku wersji normalnej oraz 1366 MHz w wersji OC. Przypomnijmy, że zegar referencyjny wynosi 1340 MHz. To oznacza, że w tych kartach wzrost wynosi pomiędzy 1-2%. Częstotliwość pamięci wynosi 8 GHz. Za chłodzenie odpowiedzialny jest system o nazwie TorX 2.0 z podwójnym łożyskiem kulkowym i lepszym kształtem łopatek, co ma zapewnić większą wydajność, dzięki czemu można stosować niższe prędkości obrotowe.



Cena kart MSI Radeon RX 580 Armor MK2 nie jest jeszcze znana.