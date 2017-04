MSI Radeon RX 570 Gaming X na zdjęciach

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia kart graficznych Radeon RX 570 i RX 580, których jeszcze oficjalnie nie ma na rynku. W przypadku modelu MSI Radeon RX 570 Gaming X znaleźliśmy ofertę sprzedaży tego modelu.



Został on wyposażony w 4 GB pamięci RAM GDDR5 i kosztuje na ebayu 380 dolarów. Jest to w pełni autorska konstrukcja MSI, która chłodzona jest za pomocą systemu Twin Frozr VI. Ten zbudowany został z ośmiomilimetrowych ciepłowodów i dwóch wentylatorów Torx 2.0. Poza tym karta wykorzystuje technologię ZeroFrozr, która przy temperaturze GPU poniżej 60 stopni Celsjusza zapewnia bezgłośne działanie karty. Całość oczywiście jest podświetlana diodami LED.



Nadal nie znamy dokładnej specyfikacji karty Radeon RX 570 Gaming X od MSI.