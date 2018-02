MSI Optix MPG27CQ - zakrzywiony monitor

Firma MSI ogłosiła wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu monitora, który był pokazany wcześniej w trakcie targów CES 2018. Zapewnia on niski czas reakcji oraz wysoką częstotliwość odświeżania.



MSI Optix MPG27CQ posiada zakrzywiony ekran VA o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Promień krzywizny to 1800 mm. Konstrukcja ta oferuje czas reakcji 1 ms, jasność 400 cd/m2, współczynnik kontrastu 3000:1 oraz kąty widzenia 178 stopni w pionie i poziomie. Mamy tutaj technikę Adaptive Sync, więc osoby posiadające Radeona będą mogli skorzystać z FreeSync.



Nowy monitor wyświetli 16,7 miliona kolorów przy pokryciu barw sRGB na poziomie 115 procent i 100 procent dla NTSC. MSI Optix MPG27CQ posiada jeden DisplayPort 1.2 i dwa HDMI 2.0. Oprócz tego mamy dwa porty USB 3.1 i trzy gniazda audio (combo, mikrofonowe i słuchawkowe). Mamy także bogate menu z różnymi opcjami dla graczy jak np. licznik klatek na sekundę czy celownik na ekranie.



MSI Optix MPG27CQ to pierwszy model, który współpracuje z Steelseries GameSense. To pozwala nam na skonfigurowanie na przednim panelu podświetlenia LCD, żeby informowało o wydarzeniach w uruchomionej grze. Na monitorze prezentowane są także dodatkowo najważniejsze statystyki z gry. Niestety cena tego modelu nie jest jeszcze znana.