Firma MSI poszerzyła swoją ofertę komputerów przenośnych o dwa modele laptopów z rodziny Leopard Pro. Mowa tutaj o produktach z oznaczeniami GP26MVRX oraz GP72VRX. Oba posiadają system chłodzenia MSI Cooler Boost 4 z dwoma wentylatorami i sześcioma rurkami cieplnymi. Do tego mamy tutaj podświetlaną klawiaturę firmy SteelSeries ze wsparciem SteelSeries Engine 3.



Model GP62MVRX otrzyma ekran 15,6 cala o rozdzielczości 1080p, a GP72VRX matrycę 17,3 cala o rozdzielczości 1080p i opcjonalnym odświeżaniu 120 Hz. Poza tym na pokładzie obu komputerów znajdziemy procesor Intel Core siódmej generacji RAM do 32 GB typu DDR4, Nvidia GeForce GTX 1060 z 3 GB pamięci typu GDDR5, 1x 2,5 cala SATA i/lub 1x M.2 NVMe PCI Express 3.0 x4, napęd optyczny (w GP72VRX), kontroler Ethernet 1 Gb/s (Killer E2400), kontroler Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, kamerkę internetową 720p, cztery 2-watowe głośniki (NahimicVR), port USB 3.1 typu C (10 Gb/s), dwa porty USB 3.0 typu A, port USB 2.0, slot na kartę pamięci SD oraz HDMI (4K @ 30 Hz) i mini DisplayPort. Całość jest zasilana za pomocą baterii 6-komorowej (41 Wh). W komplecie otrzymamy zasilacz 180 W.



Cena komputerów MSI Leopad Pro GP62MVRX i GP72VRX nie jest jeszcze znana.