Firma MSI wprowadziła do swojego portfolio nowy model płyty głównej o nazwie H270M Mortar Arctic. Produkt ten jest przygotowany dla procesorów pasujących do podstawki LGA 1151. Urządzenie występuje w białym kolorze i jest bardzo dobrze wyposażone.



Płyta micro ATX współpracuje z CPU Intel Core szóstej i siódmej generacji. Na laminacie widzimy chipset H270, ztery gniazda na pamięć RAM DDR4 (do 64 GB), dwa złącza PCIe 3.0 x16 (elektrycznie x16 i x4) i dwa PCIe 3.0 x1. Poza tym warto wspomnieć o sześciu złączach SATA 6 Gb/s, jednym M.2, ośmiu wyprowadzeniach dla portów USB na przedni panel (4x USB 3.1 Gen1 i 4x USB 2.0), kodeku audio Realtek ALC892, gigabitowym układzie sieciowym Intel I219-V, podświetleniu LED w białym kolorze i możliwości podłączenia taśm LED. Panel z tyłu zapewnia nam złącza: PS/2, 2x USB 2.0, 3x USB 3.1 Typu-A, 1x USB 3.1 Typu-C, gniazda RJ-45, standardowych gniazd audio oraz DVI-D, HDMI i DisplayPort.



Cena MSI H270M Mortar Arctic wyniesie 129 dolarów.