Firma MSI poszerzyła swoją ofertę o kolejny model karty graficznej GeForce GTX 1080 Ti Sea Hawk EK X. Mamy tutaj do czynienia z fabrycznie podkręconą konstrukcją, która będzie pracowała praktycznie bezgłośnie, dzieki systmemowi chłodzenia wodnego.



MSI GeForce GTX 1080 Ti Sea Hawk EK X wyposażona jest w blok wodny wykonany przez EKWB. Pod względem budowy PCB tego produkt nie różni się od konstrukcji z serii Gaming. Mamy tutaj układ GP102-350 z 3584 rdzeniami CUDA, 224 jednostkami teksturującymi i 88 jednostkami ROP. Poza tym do dyspozycji jest aż 11 GB pamięci GDDR5X.



MSI dla swojej karty przygotowało trzy profile działania, które różnią się taktowaniem zegarów. W trybie OC mamy taktowanie rdzenia 1569 MHz i 1683 MHz w Boost, a zegar pamięci 11124 MHz. W trybie Gaming ustawiono taktowanie rdzenia 1544 MHz i 1657 MHz w Boost, a zegar pamięci na 11016 MHz. Ostatni tryb to Silent o taktowaniu rdzenia 1480 MHz i 1582 MHz w Boost oraz zegara pamięci 11016 MHz.



Warto wspomnieć także o sekcji zasilania 8+2 i miejscu na podłączenie dwóch wtyczek zasilania PEG. Backplate ma podświetlenie diodami LED. Nowy model sprawdzi się w konfiguracji multi GPU. Na śledziu widzimy dwa HDMI 2.0b, dwa DisplayPort 1.4 i DVI-D. Niestety nie wiemy jaka będzie cena MSI GeForce GTX 1080 Ti Sea Hawk EK X.