MSI GeForce GTX 1080 TI Duke 11G OC

Firma MSI ogłosiła wprowadzenie do swojej oferty nowego modelu karty graficznej GeForce GTX 1080 TI Duke 11G OC, który będzie fabrycznie podkręcony. Sprzęt ten jest chłodzony za pomocą sporego radiatora z trzema wentylatorami. Poza tym mamy tutaj liczne, podświetlane elementy.



Nowość ma oferować spore możliwości podkręcania. Na jej pokładzie znalazł się chip GP102-350 oferujący 3584 rdzenie CUDA, 224 jednostki teksturujące i 88 jednostki ROP. Taktowanie zegara wynosi 1531 MHz, a w trybie Boost sprzęt przyspiesza do 1645 MHz. Nie zabrakło tutaj 11 GB pamięci GDDR5X, która komunikuje się z GPU za pomocą 352 bitowej magistrali. Do zasilania potrzebne jest podłączenie dwóch wtyczek 8-pin PEG. Na śledziu umieszczono pięć wyjść wideo: 1x DVI-D, 2x DisplayPort 1.4 i 2x HDMI 2.0b. Mamy tutaj dostępne także złącza SLI.



Chłodzenie składa się z dwóch aluminiowych bloków, przez które przechodzą rurki termoprzewodzące. Owiewane są przy pomocy trzech wentylatorów, które pracować zaczynają po przekroczeniu temperatury 60 stopni Celsjusza na rdzeniu. Logo Duke jest podświetlane, a kolor wybierzemy za pomocą oprogramowania.