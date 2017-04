Do sieci trafiły nowe zdjęcia, a także specyfikacja karty graficznej MSI GeForce GTX 1080 Gaming X Plus. Jest to nowy model wersji bez dopisku Plus, gdzie zastosowane są szybsze pamięci RAM.



Nowa karta otrzymała system chłodzenia MSI o nazwie Twin Frozr VI z dwoma wentylatorami Torx 2.0. Cooler przy temperaturze rdzenia wynoszącej poniżej 60 stopni pracuje w pełni pasywnie, dzięki czemu karta jest bezłośna. Nie zabrakło na pokładzie podświetlenia diodami LED RGB, co jest ostatnio bardzo powszechnym rozwiązaniem. Na karcie MSI GeForce GTX 1080 Gaming X Plus umieszczono procesor Nvidia GP104, który może działać w trzech różnych trybach. Pierwszy o nazwie OC oferuje taktowanie 1708 ~ 1847 MHz, tryb Gry zapewnia zegar 1683 ~ 1822 MHz, a tryb Cichy ustawia częstotliwość w zakresie 1607 ~ 1733 MHz.



MSI GeForce GTX 1080 Gaming X Plus otrzymała 8 GB pamięci RAM (11-gigabitowe ukłądy GDDR5X). Model ten oferuje TDP na poziomie 180 W, a moc pobiera ze złączy 6 i 8 pin. Wymiary karty wynoszą 279 x 140 x 42 mm. Cena nie jest jeszcze podana.