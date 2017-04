MSI A320M Bazooka - płyta główna micro ATX

Firma MSI rozpocznie niebawem sprzedaż karty graficznej A320M Bazooka, która występować ma w rozmiarze micro ATX i otrzyma podstawkę AM4. Na jej pokładzie znajdziemy białe podświetlenie LED ze wsparciem dla MSI Mystic Light Sync oraz chipset A320.



Na laminacie mamy do dyspozycji cztery sloty na moduły pamięci RAM typu DDR4-2667 do 64 GB, wzmocniony slot PCI Express 3.0 x16, dwa sloty PCI Express 2.0 x1, cztery porty Serial ATA 6 Gb/s, 32-gigabitowy slot M.2, kontroler Ethernet 1 Gb/s, kontroler HD Audio 7.1, analogowe wyjścia dźwięku 5.1, trzy złącza wentylatorów, cztery porty i dwa złącza USB 3.1 typu A, dwa porty i cztery złącza USB 2.0, HDMI, Dual-Link DVI-D, D-Sub oraz port PS/2.



Cena nowej płyty MSI A320M Bazooka nie jest jeszcze znana, ale niebawem powinna trafić do sklepów.