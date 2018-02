Motorola znowu w grze! To był przełomowy rok dla marki

W maju ubiegłego roku, Motorola na nowo pojawiła się na polskim rynku. Symboliczny powrót marki z ujednoliconym portfolio urządzeń, zarówno jeśli chodzi o kompleksowość oferty, nazwy produktów, jak i wygląd, był początkiem nowej strategii działania i powrotem do kultowego dziedzictwa amerykańskiej firmy. 2017 rok zakończył się dla Motoroli zarówno wizerunkowym, jak i sprzedażowym sukcesem.

Amerykańska Motorola coraz lepiej czuje się na polskim rynku i konsekwentnie zdobywa udziały w sprzedaży smartfonów. Wcześniej, dużą popularnością cieszyły się smartfony firmy Lenovo, które to na mocy globalnej strategii, ustąpiły miejsca urządzeniom sygnowanym kultowym batwingiem. Powrót do nazwy Motorola był ukłonem w stronę dziedzictwa marki i wkładu, jaki włożyła ona w rozwój telefonii komórkowej na całym świecie. Pierwsza komórka, pierwsza rozmowa, pierwszy telefon z klapką, pierwszy prawdziwy smartfon, pierwszy w pełni funkcjonalny modułowy ekosystem. Pęd za innowacją i przełamywaniem stagnacji na rynku, ale przede wszystkim - dostarczaniu użytkownikom rozwiązań premium dla każdego - cały czas trwa i co więcej, nabiera tempa.

W minionym roku smartfony Motorola nie tylko zyskały spójną identyfikację wizualną, ale też dzięki intensywnej współpracy z partnerami biznesowymi, trafiły na półki ponad 550 najpopularniejszych sklepów stacjonarnych, do sklepów internetowych i ponad 2800 punktów operatorów komórkowych. Ostatnie miesiące należały natomiast do kompleksowej kampanii 360, która trwała od 15 listopada do 31 grudnia i składała się z intensywnych działań zarówno online, jak i offline. Działania te były wspierane serią eventów w największych galeriach handlowych w kraju, kreacjami outdoor, materiałami POS, działaniami PR, w social media, a także ogólnopolską kampanią telewizyjną. Motorola postawiła na smartfony moto g, które szczególnie przypadły do gustu polskim konsumentom. W minionych miesiącach smartfony moto g były dostępne w specjalnych ofertach u operatorów komórkowych. Dodatkowo, telefony te były dostępne w retailu, w świątecznych zestawach ze słuchawkami motorola pulse 2 w prezencie.

2017 rok zwieńczony szeroką kampanią reklamową pozwolił osiągnąć znaczący wzrost świadomości marki Motorola w Polsce i zrealizować założone cele sprzedażowe:

Naszym nadrzędnym celem w 2017 roku było dotarcie ze smartfonami Motorola jak najbliżej naszych Klientów i znaczące zwiększenie świadomości marki. Za nami powrót do nazwy –Motorola, ujednolicenie portfolio produktów, wdrożenie nowej strategii komunikacji, a także nowej identyfikacji wizualnej produktów u naszych partnerów biznesowych. Przez cały rok pracowaliśmy nad tym, by smartfony Motorola były obecne w najpopularniejszych sklepach stacjonarnych, internetowych i u operatorów komórkowych, czyli tak naprawdę - by były dostępne na wyciągnięcie ręki, dla każdego. Udało nam się zrealizować ten cel dlatego kolejnym, naturalnym krokiem było rozpoczęcie szerokiej kampanii reklamowej. Po raz pierwszy przeprowadziliśmy kompleksową kampanię 360 dla marki Motorola w Polsce, która zakończyła się dla nas bardzo dobrym wynikiem, przewyższając znacząco nasze oczekiwania. – mówi Anna Staszyńska, Motorola Marketing Manager, Lenovo Polska.

Kampania marki Motorola dedykowana smartfonom z linii moto g dotarła do niemal 30 mln użytkowników i spowodowała kilkukrotny wzrost sprzedaży.

W naszej kampanii postawiliśmy na smartfony moto g5S ponieważ dostarczają dokładnie to, na czym zależy polskim konsumentom – doskonałą jakość wykonania, płynność działania, niezawodność, dobry aparat i długi czas pracy na baterii. W połączeniu z atrakcyjną ceną, smartfony moto g oferują maksimum korzyści, na które każdy może sobie pozwolić. Nie pomyliliśmy się, to był strzał w 10! – dodaje Anna Staszyńska, Motorola Marketing Manager, Lenovo Polska

Przed Motorolą kolejny, pracowity rok, który według planów powinien zakończyć się dynamicznym wzrostem na rynku smartfonów w Polsce i znaczącym wzrostem świadomości marki. To największe wyzwanie z jakim przyjdzie się zmierzyć Kubie Pancewiczowi, który od 1 kwietnia obejmie stanowisko General Managera w Lenovo MBG Polska i regionie SEE.