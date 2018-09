Rodzina Motoroli powiększyła się o nowy smartfon — motorola one. To nowe urządzenie z systemem Android One oferuje ulubione funkcje Androida, aktualizacje zabezpieczeń przez trzy lata oraz większe możliwości inteligentnego aparatu dzięki funkcji Obiektyw Google. A to dopiero początek, bo dotychczasowi użytkownicy smartfonów Motoroli znajdą w nim ulubione ulepszenia moto.

Android One: inteligentny, bezpieczny i po prostu niesamowity

Nowy smartfon ma fabrycznie zainstalowane najnowsze oprogramowanie oraz usługi Google wykorzystujące sztuczną inteligencję. Urządzenie z Android One jest inteligentne, bezpieczne i niesamowicie proste w obsłudze.

Inteligentne: przy użyciu zintegrowanej z aparatem wszechstronnej funkcji Obiektyw Google można rozpoznawać tekst, wyszukiwać przepisy, tłumaczyć słowa, szukać ubrań, które wpadły nam w oko i korzystać z wielu innych udogodnień. W chmurowej usłudze Zdjęcia Google można przechowywać nieograniczoną liczbę fotografii o wysokiej rozdzielczości. Asystent Google pomaga z kolei w nawiązywaniu połączeń, wyszukiwaniu odpowiedzi na pytania i odtwarzaniu filmów na YouTube — wystarczy wydać polecenie głosowe.

Bezpieczne: motorola one z Android One otrzyma aktualizacje do najnowszych wersji systemu AndroidTM, a użytkownicy mogą mieć pewność bezpieczeństwa danych dzięki programowi Google Play Protect oraz comiesięcznym aktualizacjom zabezpieczeń gwarantowanym przez trzy lata1.

Po prostu niesamowite: zamiast zbędnych, instalowanych fabrycznie aplikacji wystarczą najważniejsze aplikacje systemu Android oraz ulepszenia moto. W ten sposób zyskujesz dostęp do najnowszego, innowacyjnego oprogramowania, a telefon działa płynnie, oferując więcej miejsca w pamięci oraz więcej opcji kontroli nad jego działaniem.

Smartfon będzie też wśród pierwszych telefonów, które otrzymają aktualizację do wersji Android™ 9 Pie (Android P) wkrótce po jej udostępnieniu.

motorola one

Obszerny ekran HD Max Vision o przekątnej 5,9” i proporcjach 19:9 jest umieszczony w nowoczesnej obudowie ze szkła o zaokrąglonych krawędziach. Jego wymiary zachęcają do nagrywania własnych filmów o rozdzielczości 4K, czytania ulubionych książek, których strony są teraz lepiej widoczne, a także robienia notatek i pracy wielozadaniowej na podzielonym ekranie. I nie trzeba do tego używać obu rąk.

Zaawansowanym, podwójnym aparatem o rozdzielczości 13 MP oraz 8-megapikselowym aparatem do selfie można spontanicznie uwieczniać ciekawe chwile. Zawsze to przyjemnie spojrzeć raz jeszcze na malowniczy zachód słońca albo wzbudzić sensację na Instagramie zdjęciami z imprezy zrobionymi w trybie portretu, kinografu czy poklatkowym. Obiektyw Google wykorzystujący sztuczną inteligencję ułatwia interakcję z otoczeniem — wystarczy wycelować aparat. Na przykład robiąc zdjęcie psa na ulicy, można sprawdzić w Google jego rasę.

Nie trzeba też przejmować się stanem baterii. Po jednym naładowaniu smartfon może działać nawet przez cały dzień. Dłuższe działanie baterii to większa pewność znalezienia transportu i korzystania ze wskazówek GPS podczas urlopu. Kiedy bateria zacznie się wyczerpywać, można ją szybko doładować — ładowarka TurboPower zapewnia do 6 godzin działania po zaledwie 20 minutach ładowania2.

Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm® Snapdragon™ 625 2,0 GHz utrzymuje szczytową wydajność telefonu po każdym stuknięciu, dotknięciu i przesunięciu palcem po ekranie.

motorola one będzie dostępna w cenie sugerowanej 299 EUR w różnych krajach Europy od września, a w kolejnych miesiącach także w Ameryce Łacińskiej oraz regionie Azji i Pacyfiku.