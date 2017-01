Moto G5 Plus na zdjęciach

Firma Lenovo pracuje w pocie czoła nad kolejnym modelem telefonu z serii G. Do sieci trafiły właśnie zdjęcia i render smartfona Moto G5 Plus, który powinien oficjalnie zostać zaprezentowany w marcu tego roku.



Urządzenie to w prototypowej wersji trafiło na rynek w Rumunii, dzięki czemu możemy zobaczyć jego zdjęcia i poznać specyfikację. Na pokładzie znajdzie sie ekran 5,5 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, procesor Qualcomm Snapdragon 625, 4 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci na pliki, aparat cyfrowy o rozdzielczości 13 MPix z tyłu, kamerka 5 MPix na froncie, bateria o pojemności 3080 mAh oraz system operacyjny Android w wersji 7.0 Nougat.



Prawdopodobnie najnowszy smartfon będzie przedstawiony już pod koniec lutego w trakcie targów MWC 2017 w Barcelonie.